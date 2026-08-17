На стройках Пскова выявили двух не состоящих на воинском учёте граждан

16:09, 17 августа 2026, ПАИ

В Пскове прошли очередные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт, сообщает канал в Max «Псковская сводка. ПАИ».

Рейд на строительных объектах провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Всего проверили 10 человек. Среди них выявили двух граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на учёт.

Всем проверенным гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение требований миграционного законодательства. Кроме того, им рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, а также о трудоустройстве в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.

Ранее сообщалось, что четверо бывших мигрантов в Пскове отправились в военкомат после рейда на стройках.