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Общество

62% псковичей поддержали идею двух дней удалёнки для матерей

62 % жителей Пскова поддержали предложение разрешить женщинам с детьми до семи лет работать удалённо не менее двух дней в неделю. Такие результаты показал опрос SuperJob среди экономически активных граждан и родителей детей соответствующего возраста.

Против предложения высказались 14 % псковичей, ещё 24 % затруднились ответить. Среди тех, кто не определился с позицией, в частности, прозвучало мнение, что подобная мера может оказаться доступной только офисным сотрудницам, тогда как женщины, работающие, например, в школах, детсадах или на производстве, воспользоваться ею не смогут.

Женщины оказались более склонны поддерживать инициативу, чем мужчины: 66 % против 58 %.

Возраст также влияет на отношение к предложению. Среди псковичей младше 35 лет его поддерживают 69 %, тогда как среди жителей старше 45 лет – 48 %.

Меньше сторонников инициативы оказалось среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Ещё активнее идею поддерживают непосредственно родители детей до семи лет. Среди них за предоставление возможности работать удалённо выступили 70 % опрошенных. При этом матери поддерживают инициативу чаще отцов.

Ранее сообщалось, что большинство молодых специалистов хотят зарабатывать больше 100 тысяч рублей.

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