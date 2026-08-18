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Культура

В Пскове пройдёт бесплатная «Ночь кино»

Псковский музей-заповедник присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этом году бесплатные показы пройдут 29 августа в кинозале музейного комплекса Двор Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Программа рассчитана на зрителей разных возрастов. В 16:00 начнётся показ фильма «Буратино» (6+) режиссера И. Волошина – современной версии известной сказки. В центре сюжета – папа Карло, у которого благодаря волшебному ключику появляется ожившая деревянная кукла Буратино. Любознательному герою предстоит разобраться, чем он отличается от других, найти себя и понять, что значит стать настоящим человеком.

В 21:00 зрителям покажут военную драму «Малыш» (16+) режиссёра А. Симонова. Главный герой – молодой человек, мечтающий стать музыкантом, но добровольно отправившийся на фронт. Он пытается спасти мать, оказавшуюся в осаждённом Мариуполе, и в ходе событий проходит путь от мирной жизни до настоящего бойца.

«Ночь кино» проводится в России уже в 11-й раз и приурочена ко Дню российского кино. В 2026 году акция пройдёт во всех 89 регионах России, а также более чем в 60 зарубежных странах. Её поддерживают Минкультуры и МИД России, операторами выступают РОСКИНО и Фонд кино.

Запись по телефонам: 8 (8112) 29-22-59, +7 (911) 358-08-16.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее открылся читальный зал имени Творогова.

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