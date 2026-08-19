Вопрос дня: Яблочный Спас что нам припас?

09:32, 19 августа 2026, ПАИ

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. В народе этот день давно называют Яблочным Спасом – праздником урожая, начала осени и, конечно, яблок. Считается, что именно с этого момента плоды нового урожая можно есть без ограничений, а освящённые в храме яблоки становятся особенными, словно вбирают в себя благословение лета. Мы попросили наших собеседников, людей самых разных профессий, рассказать, что для них значит этот день, какие сорта они любят и что вспоминают, когда берут в руки первое августовское яблоко.

Врачи говорили о пользе, артисты – о вкусе, политики и предприниматели – о традициях, которые передаются из поколения в поколение. У каждого из них есть своя история. И у каждого только свой сорт, своё воспоминание и свой Яблочный Спас. Мы собрали самые тёплые и искренние ответы.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих:

– Как врач, я не могу не относиться к яблокам с особым трепетом. Это не просто фрукт – это настоящий природный аптечный склад. В них и витамины, и минералы, и клетчатка, и пектины, и органические кислоты. Можно сказать, что яблоко – это еда, лекарство и даже стоматолог в одном флаконе. Кто их грызёт, у того и зубы крепче, и дёсны здоровее, и прикус правильно формируется. Поэтому я ем яблоки круглый год и всем советую. Но, конечно, есть у меня один сорт, который я выделяю особенно. Это ранетка. Не та, что сейчас продаётся в магазинах, какая-то безликая и сладкая до приторности, а настоящая – мелкая, с лёгкой горчинкой.

И знаете, сейчас в семье уже не перерабатываем яблоки в варенье или компоты. Тепловая обработка ведь убивает большую часть витаминов и полезных веществ. Особенно витамин С, который так важен для иммунитета, разрушается при нагревании. А яблоки хороши свежими – в них сохраняется и клетчатка, и микроэлементы.

Артистка цирка «Гранд арена» Анастасия Каэтано:

– Я обожаю яблоки! И готовить из них люблю, и просто грызть. Каждый сезон мы ждём, когда появятся свои, местные, чтобы печь шарлотку. Это наш главный яблочный ритуал.

Сейчас, когда поспели яблоки, шарлотка у нас чуть ли не каждый день – кто же откажется от такого угощения? В сортах я не очень разбираюсь, просто знаю, что люблю красные, сладкие. Антоновку люблю, белый налив – это вообще классика. Ещё симиренку, но это уже привозное. А растут у нас в саду такие яблони с красными полосочками – я название не помню, а оказалось, что это просто полосатка. Из яблок я делаю не только шарлотку. Запекаю их – особенно ребёнку нравится. Компот варю, хотя и говорят, что тепловая обработка убивает витамины. А ещё я люблю яблоки за лёгкость. Как артистка цирка, всегда слежу за формой, и яблоки – мои лучшие помощники. У меня даже есть такой способ: кефир с яблоком – отличная разгрузка.

А вот мой муж, Элсио, он тоже артист и каскадёр, яблоки не жалует. Он бананы любит. Говорит: «Яблоко не сытное, я после него всё равно голодный». И правда, в банане больше протеина, он быстрее даёт сытость. Ещё мне нравится яблочный сидр – это же сладкий напиток, почти как пиво, но вкуснее и легче.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова:

– У меня есть молодой сад. Мы с семьёй потихоньку осваиваем приусадебный участок, и я очень люблю плодовые деревья, особенно яблони. У нас, в Себежском в районе, есть замечательное фермерское хозяйство Ивана Мельника, с которым мы очень дружим, и от него растут все мои яблони – я регулярно покупаю у него саженцы. Так что у меня с яблоками самые тёплые ассоциации, это действительно что-то родное и надёжное. Люблю я классические сорта. Дети у меня обожают ранетку – мелкую с характерным ароматом. А я предпочитаю белый налив.

В нашем саду есть и сорта с заковыристыми названиями, я не запоминаю, сама часто не знаю, что за дерево растёт, но вот эти два – наши любимцы. Они каждый год радуют урожаем. И, конечно, сейчас сезон, все вокруг пекут шарлотки, и мы не исключение.

Берём свои яблоки, режем, заливаем тестом и наслаждаемся. Компоты тоже варим, но в основном яблоки в ход идут свежими или в выпечку.

А если смотреть шире, то яблоко для нас – это ещё и культурный код. Вот сколько мы помним сказок с детства, там всегда какое-то яблоко фигурирует. То золотое, то молодильное, то простое, но всегда важное. И всегда кого-то спасает или лечит. Поэтому даже на уровне подсознания яблоко для нас – самое доступное, родное и знакомое.

Главный врач Центра общественного здоровья Мария Отраднова:

– Яблоки очень люблю. Это одни из моих любимых фруктов. Особенно домашние. У моей бабушки, где я часто бывала в детстве, было много яблок, много разных сортов. Мы с сестрой порой не дожидались их спелости – съедали зелёными. Бабушка нас ругала, не разрешала есть до Яблочного Спаса, но мы, конечно, тайком тырили. Ворованное всегда вкуснее, даже если своё есть. Одно такое ворованное яблоко я запомнила на всю жизнь.

31 августа мы полезли к соседям, я упала с яблони и сломала ногу. Вместо того, чтобы 1 сентября идти в школу, лежала в гипсе. Мне тогда в шестой класс надо было идти. То яблоко запомнила навсегда.

Мой самый любимый сорт – ранетка. Ещё белый налив, антоновка – она зимой вообще вне конкуренции. Папа яблоньки прививал, поэтому у нас в саду всегда было много разных сортов. Сейчас у меня на даче тоже растёт несколько яблонь, в этом году урожай выдался отличный. Когда дети были маленькие, я варила яблочные компоты, делала пюре – их любимое лакомство. Яблочное варенье я не очень люблю, а вот пироги с яблоками – это моё. Вся семья их обожает.

Пастилу тоже пробовала делать в сушилке, получилось вкусно. Но на это уходит слишком много времени и сил, поэтому я решила, что это был первый и последний опыт. Сейчас я стараюсь есть яблоки свежими. Храню их в подвале гаража и едим вплоть до весны. Лучше всего хранятся антоновка и золотой ранет, чем ближе к весне, тем мягче и прозрачнее становятся. Такие мы особенно любим. Яблоки – это, наверное, самые доступные и полезные фрукты. Рекомендую есть их круглый год. Особенно свои, которые с душой.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин:

– Яблочный Спас – это какой-то особенный день. Для меня он навсегда связан с детством: солнцем, теплом, светом, когда и в школу скоро, но впереди ещё две недели каникул. А когда срываешь в саду яблоко, трёшь о футболку и хрустишь, а сок так и брызжет. Какие там сервировки и блюда! Главное – то первое чувство сочности, аромата и сладости. Сорта люблю наши, традиционные российские. Белый налив – сочный и нежный, яблоко так и светится на солнце. А запах антоновки ни с чем не перепутаешь, бодрость от него необыкновенная. Так скажем, яблоки каждое со своим характером.

Если смотреть глубже, Яблочный Спас ведь это не только про фрукты. Это про благодарность за то, что нам послано свыше, про дом, где тебя ждут с тёплым пирогом, за то, что мы здесь, на этой земле живём сейчас. В Яблочный Спас хочется пожелать каждому дому мира, тепла и достатка. Пусть рядом будут люди, с которыми хочется делить не только праздничный стол, но и обычные дни.

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова:

– Яблоки люблю с детства. Мой дедушка на шести дачных сотках выращивал десять яблонь – и все они были разных сортов. Я помню, как мы приезжали к нему, в садоводческое товарищество «Пчёлка», и я бегала между деревьями, пробовала, где какие яблоки растут. Они поспевали у нас вплоть до октября, даже до ноября. Дедушка из них всё делал: и вино, и компоты, и варенье. А я больше всего любила яблочное пюре, натуральное, которое он делал сам. Помню эту консистенцию, такой вкус домашний, тёплый. Никакое магазинное пюре рядом не стояло. Сейчас я люблю есть яблоки в шарлотке, особенно в ресторане или в гостях.

Но всё равно самое большое удовольствие – сорвать яблоко прямо с дерева. Вкус совсем другой. У нас до сих пор на даче остались дедушкины яблони, они ещё дают урожай. Мы уже ничего не сажаем, всё как он посадил, так и растёт. Собираем понемногу, привозим домой. И когда я беру в руки такое яблоко, вспоминаю дедушку и тот самый сад с десятью разными яблонями.

Православные традиции я поддерживаю. Бабушка всегда отмечала и Медовый Спас, и Яблочный. Помню, как она освящала яблоки, как мы потом их ели. Она нас ругала, если до Спаса яблоки трогали. Но мы всё равно их грызли. Вот такое детство.