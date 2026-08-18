Кому на Руси нужен ЕГЭ

22:29, 18 августа 2026, ПАИ

Сколько стобалльников в Псковской области? Как меняется единый государственный экзамен? Какие специальности выбирают выпускники школ? На эти и другие вопросы ответил министр образования региона Александр Сорокин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Равные возможности

– Александр, как вы относитесь к дискуссиям о пользе и вреде ЕГЭ?

– За 25 лет единый государственный экзамен доказал свою жизнеспособность, и за четверть века он сильно изменился.

Главное в ЕГЭ – равенство. Любой выпускник в России сдаёт экзамены совершенно в равных условиях, по одному порядку и контрольно-измерительным материалам, разработанным по одним сценариям. Это и есть равенство условий. Объективность экзамена и возможность поступления в любой вуз страны – ключевые вещи, делающие ЕГЭ действительно эффективным.

Неправда, что ЕГЭ – некая угадайка, где нужно выбрать один вариант из четырёх. Сегодняшние контрольно-измерительные материалы построены именно на проверке всех необходимых компетенций современного выпускника. Это задание на проявление качеств и навыков, усвоенных в ходе обучения, а не просто проверка элементарных знаний или какая-то удача.

– Есть мнение, что школа просто натаскивает детей на сдачу ЕГЭ и к экзамену невозможно подготовиться самостоятельно, нужны репетиторы.

– Возможно, натаскивание и было, когда ЕГЭ не полностью отвечал школьной программе. Но в последние пару лет Министерство просвещения России работало над тем, чтобы контрольно-измерительные материалы полностью соответствовали программе единого школьного учебника. Насчёт невозможности самостоятельной подготовки: ЕГЭ сдают, чтобы поступить в вуз, – естественно, нужно сдать его как можно лучше, не просто на базовом уровне. И вероятно, что кому-то нужна помощь репетитора, а кому-то – нет. Всё зависит от потребностей ученика, его способностей, трудолюбия, желания достигнуть нужного ему результата. В моей педагогической практике были ребята, которые сдавали ЕГЭ на 90+ без репетиторов, готовились только по школьной программе.

Устно и практически

– Рособрнадзор предлагает по гуманитарным предметам ввести устную часть, по естественным – практическую. Как вы к этому относитесь?

– Серьёзно критиковали отсутствие устной части по гуманитарным предметам, потому что это не давало возможности оценить коммуникативные навыки тех, кто собирался поступать в педагогические вузы. Человек, к примеру, замечательно знает предмет, но как он будет взаимодействовать с ребятами? По иностранным языкам устная часть уже введена. В девятом классе ребята также проходят устное собеседование по русскому языку, в планах – ввести такое же собеседование по истории как некий этап допуска к государственной итоговой аттестации. Теперь о практических навыках. Сегодня информатика сдаётся в формате компьютерного ЕГЭ – за компьютером выполняют конкретные практические задачи. Поэтому резонно добавить практическую часть и в естественно-научные предметы.

– Как будет оцениваться устная часть?

– Скорее всего, по примеру иностранных языков. Два эксперта независимо друг от друга проверяют развёрнутую и устную части. Слушают запись, не зная, чью работу они проверяют, первая это проверка или вторая. Если мнения совпадают, выставляются баллы. При разногласиях более допущенного процента запись отправляют на третью проверку независимому эксперту.

Результаты радуют

– Каковы результаты ЕГЭ в Псковской области в этом году?

– В этом году у нас 29 стобалльников, в прошлом было 12. Трое ребят сдали два экзамена на 100 баллов и стали 200-балльниками.

Но чтобы оценить результативность проведения государственной итоговой аттестации, мы должны смотреть и долю высокобалльников – с 80 до 99 баллов. Здесь у нас значительный рост по некоторым предметам – около 50 человек по обществознанию, много по физике, химии, биологии. Отрадно, что число ребят, получивших низкие баллы или вообще не набравших проходной балл, снижается ежегодно. Также в целом на 5 % растёт средний тестовый балл на экзаменах по большинству предметов. По химии, например, вырос на семь с лишним процентов. Весь комплекс показателей говорит о хороших результатах. Мы получаем первые итоги выстроенной единой системы, когда контрольно-измерительные материалы в полной мере соответствуют школьной программе.

– Какие предметы наиболее популярны у выпускников для сдачи ЕГЭ?

– В этом году, как и ранее, было обществознание – этот предмет сдавало более 1 000 человек. Но количество выбравших обществознание снижается, и третий год подряд повышается выбор профильной математики, физики, химии, биологии, информатики. Это общая тенденция практически во всех регионах страны, связанная с повышением интереса к естественно-научным предметам. Есть государственная задача, мы её выполняем и видим результат – успешную сдачу ЕГЭ по этим предметам.

– В обозримом будущем станет обязательным и ЕГЭ по истории?

– Обязательным будет устный экзамен по истории в девятом классе как допуск к государственной итоговой аттестации. Я как учитель истории считаю, что экзамен по истории должен быть обязательным, было бы правильным, чтобы человек знал историю своего государства. Но решение на уровне ЕГЭ пока не принято.

– Сколько человек воспользовалось возможностью пересдать предмет по ЕГЭ?

– 436 выпускников – это порядка 17 %. В основном пересдавали обществознание, потому что большинство выбирало этот предмет, но достаточно много пересдавали и русский язык, и профильную математику. 70 % выпускников улучшили свои результаты, около 18 % ухудшили, а остальные сдали ровно на те же баллы.

Хитрованы рискуют

– По всей России с ЕГЭ удалили за какие-либо нарушения 917 человек. Были ли среди них выпускники из Псковской области?

– В этом году удалённых у нас не было, а вот в прошлом были – как в 9-х, так и в 11-х классах. Большую разъяснительную работу о важности соблюдения регламента и порядка провели классные руководители, учителя-предметники, руководители школ, министерство образования, СМИ и родители. Также не было ни одного нарушения регламента проведения государственной итоговой аттестации, экзамен провели на высоком уровне технической готовности. Хотя в этом году было сложнее: мы впервые перешли при сдаче экзамена на новую операционную систему Linux. С осени перейдёт вся страна.

– Для региона это был пилотный проект?

– Да, это была рекомендация Рособрнадзора. Мы в числе нескольких регионов попробовали, у нас получилось, и приняли решение это сделать. Сейчас с удовольствием рассказываем другим регионам, они перенимают у нас передовой опыт.

– В Петербурге с экзамена удалили школьницу, у которой были умные очки. Рособрнадзор предлагает запретить продажу умных наушников. Что делать с такими гаджетами?

– Современные технологии просто фантастические. С этим нужно работать. Например, в этом году в пунктах проведения экзаменов по всей Псковской области были впервые использованы подавители сотовой связи. А самое главное, сами ребята должны понимать, что очень серьёзно рискуют. В случае удаления с экзамена за нарушение порядка выпускник теряет возможность пересдачи в этом году, сможет только в следующем. Стоит ли оно того?

– Приходилось в этом году прибегать к видеозаписям для проверки каких-то спорных моментов?

– Видеонаблюдение – важный элемент объективности, позволяющий в онлайн-режиме смотреть за тем, как проходит экзамен. В аудитории стоят две камеры, спереди и сзади. Это защищает права и учеников, и организаторов. В моей практике было три случая, когда ребята предъявляли претензии, мол, что-то там не так организатор делал. Мы включали камеру, смотрели – ни разу не подтвердилось. В этом году никаких замечаний не было.

Два пути в будущее

– Как вы оцениваете работу профильных классов?

– Абсолютно убеждён, что за профильными классами будущее образования. В десятый класс должен приходить выпускник девятого с точным знанием: он сюда пришёл, чтобы окончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в вуз. И целенаправленно выбирает направление, которое поможет ему поступить. Профиль – это и есть углублённое изучение конкретных предметов, которые ему нужны. Но универсальный класс тоже должен быть, потому что у любого ребёнка есть право на получение общего среднего образования.

Сегодня система профориентации начинает работать с шестого класса. Многие работодатели понимают, что искать потенциальных работников нужно уже не в колледже или в вузе, а в школе – заинтересовывать своей профессией и готовить будущих специалистов. Предприятия приходят в школу, рассказывают о своей сфере деятельности. Поэтому развивается профильное образование совершенно различных направленностей. В Псковской области есть агротехнические, информационно-технологические, медицинские, психолого-педагогические, инженерные и кадетские классы. С нового учебного года открываются профильные кадетские классы со Следственным комитетом РФ. С «Титан-Полимером» прорабатывается вопрос об отдельном классе с углублённым изучением химии: им нужны специалисты, владеющие знаниями в определённой области химии. Всего в регионе 115 профильных классов, а будет больше.

С шестого класса дети участвуют в профпробах, в экскурсиях на предприятия, проходят всевозможные тесты. По четвергам в 6–11-х классах проводится внеурочный курс «Россия – мои горизонты», и специалисты из различных отраслей рассказывают о своей сфере деятельности. Главная задача – сориентировать ученика к девятому классу, что ему нужно: 10–11-й классы и высшее образование или среднее профессиональное после ОГЭ. Потом, если будет желание, ему никто не мешает получать и высшее.

– Какие специальности наиболее востребованы у выпускников этого года?

– Мы готовим специалистов, которые нужны конкретно Псковской области. В стратегии социально-экономического развития региона заложены такие направления: информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность, инженерное дело, педагогика и медицина. Именно эти направления и лидируют у выпускников. На первом месте информационные технологии, причём как в высшем, так и в среднем профессиональном образовании. Цифр этого года пока нет, но на информационные технологии в среднем профессиональном образовании в прошлом году проходной балл в колледжах составил 4,5 из пяти возможных. Высокий конкурс и очень высокая востребованность этих специальностей. Нужны не только программисты – сегодня требуются специалисты по искусственному интеллекту, кибербезопасности.

– Как обстоят дела с целевым набором?

– Его популярность растёт. На сегодняшний день заключено уже 160 целевых договоров. Всё прозрачно: работодатели выкладывают заявки на портале «Работа в России», можно откликнуться и заключить договор. Целевой договор – это защита и работодателя, и потенциального работника. Работодатель получает специалиста, с которым будет работать, целевик получает закреплённого работодателя, с которым знакомится на протяжении всей учёбы: ходит к нему на практику, получает какие-то дополнительные бонусы в виде повышенной стипендии или материально-бытовых, жилищных условий. Вникает в работу, привыкает к ней. Таких примеров в Псковской области становится всё больше. В 2024 году 16 абитуриентов заключили целевые договоры на высшее образование и три – на среднее профессиональное, в прошлом году таких ребят было уже 29 и восемь соответственно. А этой осенью 19 отучившихся целевиков пополнят штат школ в Псковской области.

С гостем беседовали Максим Андреев и Елена Лешкина.

Текст подготовила Елена Богуславская