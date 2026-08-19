В Гдове готовят необычную премьеру ко Дню города
В Гдовской крепости 22 августа состоится презентация музыкального произведения «Сказ о Яблоне-плакунье». О предстоящем событии сообщила в своём канале в мессенджере MАХ глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева.
Яблоня, растущая в крепости, считается одним из символов легенды о Гдове – городе героических вдов. Основой для нового произведения стал «Сказ о Яблоне-плакунье», написанный поэтом-путешественником Сергеем Бурыкиным.
На его основе создан этномюзикл. Музыку и аранжировку подготовил композитор Андрей Евстафьев – лауреат телефестиваля «Песня года» и премии правительства Псковской области за вклад в развитие культуры и искусства.
В постановке участвуют солисты Ансамбля русской музыки «Псков»: заслуженная артистка России Наталья Александрова, дважды лауреат премии Президента РФ в номинации «Молодые дарования России» Елена Федина и лауреат международных конкурсов, обладатель титула «Душа земли Псковской» Ирина Иванова.
В День города в крепости не только впервые прозвучит этномюзикл, но и откроется новый арт-объект. Каждый желающий сможет самостоятельно прослушать «Сказ о Яблоне-плакунье» с помощью современных технологий.
Мероприятие пройдёт 22 августа в 14:00 в Гдовской крепости.
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