Псковский наблюдатель рассказал, зачем второй год подряд участвует в выборах

12:29, 20 августа 2026, ПАИ

Общественный наблюдатель Антон Чижиков рассказал на брифинге в медиацентре ПАИ о своём опыте работы на выборах и подготовке наблюдателей.

Антон Чижиков впервые стал наблюдателем в прошлом году и в 2026-м решил продолжить эту работу. По его словам, ему интересно непосредственно участвовать в избирательном процессе и наблюдать за его организацией изнутри.

«Для меня это интересно и важно. Любопытно находиться внутри процесса выборов», – рассказал Антон Чижиков.

Перед началом работы наблюдатели проходят специальную подготовку. Она включает не только изучение основ избирательного законодательства, но и разбор прав, обязанностей и функций наблюдателя.

«Подготовка достаточно объёмная. Объясняются не только основы законодательства, но также твои права, обязанности и функции», – отметил он.

Полученные знания, по словам Чижикова, уже помогли ему на практике. В частности, во время прошлогодних выборов ему пришлось столкнуться с ситуацией, когда наблюдатели от политических партий пытались нарушить установленный процесс голосования.

«Знания эти мне уже пригодились. Например, в прошлом году наблюдатели от политических партий пытались нарушить процесс голосования», – рассказал общественный наблюдатель.

Антон Чижиков также отметил, что большинство общественных наблюдателей – взрослые люди, однако среди них есть и молодёжь. По его оценке, молодые люди составляют около 20% от общего числа наблюдателей.

Ранее сообщалось, что общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Псковской области.