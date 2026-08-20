Псковский режиссёр Роман Рыжов рассказал, зачем снимает кино

14:17, 20 августа 2026, ПАИ

Псковский режиссер Роман Рыжов за несколько лет прошел путь от увлечения фотографией до создания собственных документальных и игровых фильмов. Сейчас в его фильмографии пять работ, а короткометражка «Надя» в 2025 году принесла ему главный приз конкурса «КиноСтарт» фестиваля «Западные ворота». О том, как рождаются идеи для фильмов, почему автор не снимает кино «на заказ» и с какими трудностями сталкиваются независимые режиссеры в Пскове, Рыжов рассказал в интервью «АиФ-Псков».

Интерес к кино у Рыжова появился еще в детстве, а в подростковом возрасте он увлекся авторским кинематографом. Среди режиссеров, повлиявших на его взгляды, он называет Андрея Тарковского, Ларса фон Триера и Дэвида Линча — его привлекали необычный визуальный стиль, метафоры и недосказанность.

После армии Рыжов начал заниматься фотографией, а спустя несколько лет перешел к видеосъемке. Первые короткометражки он снимал практически без опыта и позднее удалил их, поняв, насколько далек был от профессионального кино. Затем были интервью, концерты и видеоролики, однако постепенно режиссер отказался от коммерческой съемки.

«Мне важна свобода в творчестве», — объяснил Рыжов.

В 2019 году режиссер переехал в Псков. Здесь он организовал несколько квартирников, снял множество видеороликов и четыре документальных фильма. Сейчас его фильмография насчитывает пять работ: «Иначе» (2021), «Давай поговорим!» (2023), «Жить» (2025), «Надя» (2025) и «Довмонт» (2026).

По словам Рыжова, идеи для фильмов могут появляться совершенно по-разному. Иногда тема возникает из личного интереса, иногда ее подсказывает случайная встреча.

Так, документальный фильм «Давай поговорим!» появился из желания сравнить современную молодежь с поколением 1990-х. «Жить» режиссер решил снять после знакомства с экскурсоводом Ольгой Михайловной во время поездки на остров. А отправной точкой для «Довмонта» стала установка памятника псковскому князю: первоначально Рыжов хотел лишь запечатлеть этот процесс, но разговоры со скульптором Андреем Мартьяновым и писателем Тауфиком Рахматуллиным подтолкнули его к созданию отдельного фильма.

«Любая история, которую показываю в фильме, должна меня увлекать. На заказ я не снимаю проекты», — подчеркнул режиссер.

На создание одной короткометражки у него в среднем уходит от трех до четырех месяцев, причем значительную часть времени занимает монтаж. Самой сложной работой Рыжов считает фильм «Жить» — съемки проходили на острове Залита, а режиссеру практически постоянно приходилось следовать за главным героем. В результате первоначальный замысел расширился, а отснятый материал потребовал продолжительной работы на монтаже.

Долгое время Рыжов работал практически в одиночку. По его словам, для небольшого документального фильма такой подход возможен, однако более масштабные проекты требуют команды и финансирования. Недавно режиссер начал сотрудничать с Александром Ануфриевым, который уже занимался звуком и титрами для «Довмонта». Следующую работу они планируют создавать вместе.

Отдельным испытанием стал фильм «Надя», который Рыжов снял в рамках конкурса «Снимаем кино за 14 дней» на тему «Человеку нужен человек». За две недели режиссеру пришлось придумать сюжет, найти участников и завершить съемки. В итоге фильм без диалогов, с элементами комедии и метафорическим сюжетом о девушке Наде получил главный приз конкурса «КиноСтарт».

Рыжов считает эту работу важным профессиональным опытом, но любимый фильм из собственной фильмографии выделить не может: все проекты ему дороги по-своему.

Говоря о работе в Пскове, режиссер отмечает, что возможностей для развития независимого кино в регионе пока недостаточно. По его оценке, качественная игровая короткометражка может потребовать около 150–200 тыс. рублей. Кроме того, в городе не хватает специалистов и нет киношколы, из-за чего собрать полноценную съемочную команду сложно. Приглашение профессионалов из других регионов существенно увеличивает расходы.

При этом сам Рыжов не считает, что начинать карьеру режиссера за пределами Москвы или Петербурга невозможно. Он продолжает работать над собственными проектами и сейчас обдумывает документальный фильм об искусстве в эпоху искусственного интеллекта.

В перспективе режиссер хочет стать более опытным автором и сформировать собственный узнаваемый стиль.

Ранее сообщалось, что в Псковской области прошли съёмки документального фильма «Путь аиста».