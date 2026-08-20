«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду

13:23, 20 августа 2026, ПАИ

На заводе «Титан-Полимер» завершён комплекс планово-профилактических и ремонтных работ по подготовке котельных, тепловых сетей и систем отопления предприятия к работе в осенне-зимний период. Проведённые мероприятия направлены на обеспечение надёжной работы инженерной инфраструктуры и бесперебойного функционирования производственного комплекса в период низких температур, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

В рамках подготовки специалисты предприятия провели техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котельных, диагностику и проверку работоспособности насосного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Особое внимание уделено состоянию тепловых сетей и внутренних систем отопления производственных, складских и административно-бытовых помещений. Специалисты выполнили осмотр трубопроводов и соединений, проверили герметичность систем, состояние теплоизоляции, отопительных приборов и узлов регулирования. На отдельных участках проведены необходимые ремонтные работы и замена изношенных элементов.

Также выполнены очистка и профилактическое обслуживание теплообменного оборудования, проверка систем подпитки и циркуляции теплоносителя. Проведена ревизия оборудования, обеспечивающего автоматическое управление и контроль параметров работы котельных. По итогам комплекса мероприятий выполнены контрольные испытания и проверка готовности оборудования к эксплуатации в условиях повышенной сезонной нагрузки.

Подготовка теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду проводится на предприятии заблаговременно и является частью системной работы по поддержанию производственной и инженерной инфраструктуры в исправном техническом состоянии.

«Надёжность инженерной инфраструктуры напрямую влияет на стабильную работу всего предприятия. Поэтому для нас важно не только своевременно обслуживать оборудование, но и постоянно поддерживать весь технологический комплекс на высоком техническом уровне. Плановая диагностика, профилактика и ремонт позволяют минимизировать риски внештатных ситуаций, обеспечивать работоспособность оборудования и бесперебойность производственных процессов независимо от сезонных условий», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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