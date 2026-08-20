Владимир Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку

14:45, 20 августа 2026, ПАИ

По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Единой России».

Регионы смогут направлять порядка 100 миллиардов рублей ежегодно на цели развития.

«По предложению Единой России мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 миллиардов рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в «Единой России» предложили защитить автомобилистов от ошибочных штрафов через цифровые сервисы.