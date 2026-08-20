Внешний облик будущих зданий в Пскове утверждает спецкомиссия

14:35, 20 августа 2026, ПАИ

В Пскове работает специальная комиссия по согласованию архитектурно-строительного облика объектов, которая регулирует внешний вид новых зданий, однако с застройщиками возникают разногласия – не все готовы соответствовать требованиям города. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский рассказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Комиссия по согласованию архитектурно-строительного облика объекта работает. В Градостроительном кодексе сейчас закреплена обязанность по согласованию любого рода объектов, – уточнил Сухинский. – На уровне города мы такую комиссию создали. Туда включили главного архитектора Псковской области, депутатов по округу. Когда идёт обсуждение объектов, там рассматриваются не только многоквартирные дома, а любые объекты капитального строительства, которые на территории Пскова собираются строить, в том числе даже гаражная мастерская».

По его словам, трения с подрядчиками возникают. «Есть те, кто не готов к нашему видению и стилю. Если ты приходишь строить новый объект, а он в виде ангара какого-то в центре города, конечно, нам приходится людей направлять в нужное русло», – отметил замглавы администрации.

Сухинский добавил, что существуют институты, которые позволяют регламентировать застройку в регионе, и понятие «двор без машин» в них включено. Коэффициент застройки и норматив обеспеченности парковками приняты – 0,84 машины на квартиру. «Это больше, чем в Псковском районе, чем во многих городах, которые граничат с Псковской областью, – подчеркнул он. – Такой коэффициент сейчас полностью покрывает все потребности. Понятно, что большие площади не заставлены, но это пока».