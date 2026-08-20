На городском пляже Великих Лук пройдёт сап-фестиваль
30 августа на городском пляже Великих Лук пройдёт сап-фестиваль, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.
Участников ждут пляжные активности на любой вкус, мастер-классы, творческие выступления и катания на сапах.
Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодёжь и дети».
Третий ежегодный фестиваль сапсёрфинга «Псков САП Фест» собрал около 300 участников на набережной Великой.