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Общество

Котики СВО. Записки военного священника

Настоятель храма Успения Богородицы с Пароменья Алексей Воронюк в проекте ПАИ «Записки военного священника» – о братьях наших меньших, которые помогают воинам в зоне СВО, даря им своё тепло и ласку.

На протяжении веков, где бы ни воевал русский воин, он стремился основательно обустроить свой быт – так, словно это заложено в генетическом коде наших предков-воинов. Добротные землянки, которые сейчас называют «бунгало», бани, постирочные, уютные столовые, порой изысканно украшенные доступными средствами, молитвенные комнаты. И, конечно, домашние животные. Сегодня – слово о кошках.

Осенью 2023 года на Запорожском направлении они очень выручили наших бойцов. После первых морозов грызуны с неубранных полей, лишившись привычной пищи, ринулись в окопы и землянки – без разбора, чьи это позиции и к какой стороне относятся. Тогда в интернете появилось множество роликов, поражавших масштабом нашествия: полчища мышей атаковали украинские окопы.

Фото предоставлено отцом Алексеем Воронюком

Стоит заметить, что грызуны создают не только бытовые неудобства. Они также представляют серьёзную угрозу здоровью, поскольку являются переносчиками опасных инфекций. Мой автомобиль тогда тоже сильно пострадал: мыши сгрызли всю проводку и пластиковую оплётку.

Именно тогда, в тяжёлое время, на помощь бойцам пришли кошки. Причём кормить их почти не приходилось: добычи хватало. Уже к весне, заходя в любое «бунгало», можно было увидеть откормленного важного «господина», развалившегося на командирском столе или спящего на первой попавшейся подушке.

Никакой платы они не требовали. Довольствовались лаской – и сами безвозмездно дарили её бойцам, которым порой так не хватает простого домашнего тепла.

Фото предоставлено отцом Алексеем Воронюком

Расскажу один случай, о котором поведал командир взвода с позывным «Фидель». Речь о котёнке Серёге, который в Весёлом Глушковского района Курской области в одиночку «держал» опорный пункт до возвращения своих хозяев.

Когда бойцы временно отошли с позиции, чтобы перегруппироваться и собрать силы, в общей суете они не успели найти и забрать котёнка.

Через две недели позицию отбили, противника уничтожили. И вот, по словам командира, первым его встретил Серёга – таким возмущённым криком, будто говорил:

– Ты как вообще посмел бросить меня здесь одного?!

Вот так котёнок Серёга в одиночку «держал оборону» до возвращения наших бойцов.

Отец Алексей Воронюк
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