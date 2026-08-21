Вопрос дня: какие школьные каникулы были самыми лучшими?

14:03, 21 августа 2026, ПАИ

Кажется, что лето будет бесконечным. Особенно, когда тебе 10 лет и весь мир умещается в границах двора, речки или бабушкиного огорода. Три месяца свободы, солнца и тёплой речки, когда время течёт медленнее и ярче. Можно до ночи гонять мяч, загорать до шелушения, есть яблоки прямо с ветки и не думать о завтрашнем дне.

Но годы идут, мы становимся взрослыми. Вместо каникул - отпуска, вместо пионерских лагерей - отели, вместо дворовых футбольных команд — общение в мессенджерах. И только воспоминания о тех самых, детских каникулах остаются с нами навсегда. Мы спросили у наших героев, людей самых разных профессий, что они помнят о своём летнем отдыхе. Кто-то охранял границу в «Орлёнке», кто-то грыз сухарики с кефиром в пионерском лагере, а кто-то ловил карасиков и пил парное молоко у бабушки в деревне.

У каждого из них своя история, своё счастье и свой вкус того самого лета. Яркого и лучшего в жизни.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев:

- Самые яркие каникулы в моей жизни были в Пскове. Дело в том, что я здесь родился, но потом на 18 лет с родителями уехал на Чукотку. Жили мы там, на самом краю земли, ближе к Америке, чем к Пскову. И каждое лето приезжали сюда - у нас это называлось «на материк». К бабушке и дедушке, в дачный кооператив «Пчёлка». И вот эти приезды были чем-то невероятным.

Никогда не забуду реку Великую, песчаный берег, прыжки с мостика. Солнце, тепло, тогда казалось, что и воздух был теплее, и деревья выше и зеленее. Мы приезжали в мае, а вокруг только начинали цвести яблони. Это создавало такое чувство, будто попадаешь в сказку. Родители нас выгоняли на улицу: «Идите, гуляйте!» - и мы бежали на речку и возвращались только вечером.

У нас во дворе росли яблони, груши, сливы. Мы их сбивали и ели просто так, с ветки. Для местных ребят это было обычным делом, а для меня же просто настоящим чудом. Потому что на Чукотке всё по-другому: другая природа, другой климат, другой свет. А здесь и зелень, и река, и яблоневый цвет.

Мы приезжали в Псков каждое лето, с первого по одиннадцатый класс. Это была традиция. И хотя были и другие поездки, даже масштабные путешествия с родителями, но именно вот эти каникулы, в Пскове, с яблонями и рекой, стали самыми тёплыми воспоминаниями. Для кого-то это просто Псков, обычный город, а для меня тот самый «материк», где всё начиналось.

Директор великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской, депутат Законодательного Собрания Псковской области Татьяна Фомченкова:

- Лучшие мои каникулы были в детстве. Потому что потом у меня начались студенческие и учительские каникулы, и из режима каникулярной жизни я уже не выходила. Но самые тёплые воспоминания - загородные лагеря. Я ездила только в два, и оба в посёлке Урицкое: «Сокол» и «Космос». Там можно было купаться, ходить на дискотеки, один лагерь ходил к другому в гости. Мы вместе с воспитателями отправлялись в походы или просто выходили собирать чернику.

От этих поездок остались самые нежные воспоминания: дружба, первые влюблённости, «белые танцы». Я, кстати, та самая девочка, которая стояла в сторонке и завидовала тем, кого приглашали. Думала: «Ну всё, жизнь не сложилась». А сама на «белый танец» приглашала. Сейчас это вспоминается с улыбкой.

А ещё я помню этот ритуал: после дискотеки мы бежали за стаканом кефира и сушёным белым хлебом, сухарики такие, квадратиками. Это было самое вкусное лакомство в лагере. Быстренько перекусывали - и снова бежали влюбляться.

Самое трогательное, когда нас сажали в конце смены в огромные автобусы и увозили домой. Все плакали, потому что чувствовали, что уходит что-то очень счастливое. Обещали друг другу вернуться через год. Конечно, никто не возвращался. Но то ощущение, когда ты приезжаешь в пустую квартиру, а мама какая-то скучная, потому что лагерная жизнь осталась там, осталась навсегда…

Региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства Псковской области» Юлия Колбасова:

- Самые отличные каникулы в моей жизни были, когда я попала во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на берегу Чёрного моря. Мне было 14 лет. Я была в детской пограничной заставе дозорной. Мы охраняли границу, ночью нас выводили на вышку следить за кораблями, мы записывали, кто плывёт, неважно куда и зачем, главное, выполнить задачу. Это же ответственность! Кстати, каждый день пели гимн. Это на всю жизнь привило мне чувство гражданственности и патриотизма, даже изменило сознание. Поэтому я всегда советую ребятам: если есть возможность, поезжайте! Да, это материальные затраты, но стать настоящим человеком, патриотом - это бесценно.

Что там было классного? Утренние сборы, огоньки, песни у костра. Мы бегали марш-броски в 30-градусную жару в костюмах пожарных, тушили воображаемый огонь. Это было круто: сплочение, коллектив, командный дух. Мы разъехались по разным уголкам страны, но долго переписывались.

А ещё в «Орлёнке» были смены разной направленности. Моя называлась «Юные патриоты». Никаких танцев я даже не помню, главным был дух. Но это не единственное воспоминание. Были и каникулы у бабушки в деревне: парное молоко, велосипед, походы с родителями в лес за черникой и земляникой. И там тоже своя романтика: вечерние дискотеки, но только если ты выполол определённое количество грядок. А утром, хоть в пять часов, уже идешь за ягодами, потому что комаров нет и слепней ещё нет. Вот такое счастливое детство.

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Алина Кузуб:

- Самые крутые каникулы в моей жизни прошли у бабушки в Брянской области, в Почепском районе. Мы приезжали туда с братьями и сёстрами, нас собиралось много, все были примерно одного возраста. Сначала, конечно, грустили, когда родители уезжали. Но бабушка у нас была особая: она выходила и спрашивала каждого: «Ты что хочешь?». А мы хотели разного. Кто-то хотел один суп, кто-то - другой, она готовила каждому то, что он любит. А когда родители приезжали за нами в августе, мы уже не хотели возвращаться домой: «Нет, мы хотим жить с бабушкой!»

Еще там было озеро, куда мы ходили купаться и рыбачить. Ловили карасиков, бабушка их жарила. Рядом с домом находилась берёзовая роща, где мы постоянно гуляли и собирали грибы. А ещё у бабушки было большое хозяйство: гуси, индюки, утки. Мы все вместе шли к озеру, птицы своей компанией, мы - своей.

Больше всего я люблю деревенский образ жизни. До сих пор, когда еду в отпуск, выбираю места, где нет никого, только лес, речушка, птички. А то детское ощущение, когда просыпаешься утром, а гуси крякают, и бабушка зовёт в огород... Такие мелочи греют душу больше всего.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева:

- Летние каникулы - особенное время. Не только для детей, но и для родителей, потому что это возможность подарить друг другу незабываемые мгновения счастья. У меня одно из самых ярких воспоминаний - каникулы после третьего класса, когда мы с мамой поехали на озеро Иртыш, в Омск.

Для меня это была не просто поездка. Это было что-то невероятное, потому что мама очень много работала, занимала высокие должности, и её практически никогда не было дома. А тут целые каникулы вместе! Мы летели на самолёте, и для меня это уже было приключением. Обратно возвращались поездом, и это тоже запомнилось: стук колёс, сменяющиеся за окном пейзажи, долгие разговоры с мамой. Всё это время я чувствовала себя самой счастливой девочкой на свете.

На озере мы купались, загорали на песочке, проводили время с родственниками. Но самое главное, что я увезла из той поездки, - это мама. Её внимание, забота, улыбка. Сейчас мамы уже нет, но я очень трепетно храню в сердце каждый момент той поездки. И помню всё до мельчайших деталей: запах озера, тёплый песок и ласковую мамину руку.