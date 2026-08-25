Вопрос дня: какие фильмы оставили след в душе?

14:47, 25 августа 2026, ПАИ

Фильмы, как и люди, бывают проходными. А бывают такими, что остаются с тобой на всю жизнь, напоминая о чём-то важном.

Мы все родом из детства, и у каждого есть тот самый, который смотрели десятки раз, цитировали в компании друзей и до сих пор помнят в мельчайших деталях. И каждый раз, когда слышим знакомую мелодию, внутри что-то ёкает.

Ко Дню российского кино мы спросили у наших героев, какие картины оставили след в их душе и почему до сих пор отзываются в сердце. Кто-то вспомнил советские сказки, которые смотрел по субботам, сидя перед телевизором, кто-то назвал военные драмы, которые невозможно смотреть без слёз. А кому-то запомнился фильм, который он увидел уже взрослым. И у каждого своя история, свой герой и свой кадр, который не устаешь пересматривать снова и снова.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковского лицея № 4 Оксана Кузьмина:

- Мне очень сложно говорить о кино детства, потому что тогда у нас было всего две программы на телевидении. А по субботам был настоящий праздник - передача «В гостях у сказки». Помню, как я ждала этого часа, когда откроются ставни под волшебную музыку и мудрая сказительница пригласит нас в мир чудес. Я после школы садилась перед телевизором и смотрела, затаив дыхание. Это было счастье. И выбрать какую-то одну сказку невозможно, потому что каждая из них уникальна.

Но больше всего мне запомнился фильм «Морозко». Я смотрела его много раз, не пересчитать по пальцам. В этой сказке добро побеждает зло, положительный герой получает награду за свою доброту и трудолюбие, а отрицательный остаётся у разбитого корыта. И это понятно даже ребёнку. А ещё мы читали книжку и потом сравнивали с фильмом. До сих пор, когда я слышу ту самую музыку, внутри появляется то самое детское чувство радости и предвкушения чуда. И кажется, что ты снова маленькая, снова сидишь перед телевизором и веришь, честное слово, что сказка существует.

Ветеран СВО, депутат Собрания Псковского муниципального округа Андрей Ключко:

- Фильм, который задел меня за живое, - это «Офицеры». В одном небольшом фильме показано всё: защита Отечества, настоящая дружба, любовь и верность Родине. Я смотрел его в детстве, и тогда он мне уже понравился. Но чем старше я становился, тем больше он раскрывался для меня по-новому. И сейчас я с удовольствием пересматриваю его, он не надоедает.

Ещё запомнился фильм «В зоне особого внимания» с Борисом Галкиным. Он про наших десантников, про настоящих мужчин, которые не предают и не сдаются. А вообще старые советские фильмы все хорошие. Если же говорить о книгах, то «Момент истины» Богомолова - это же это просто классика. И экранизация «В августе 44-го» получилась идеальной. В этих картинах всё настоящее, всё про людей и про то, что для нас действительно важно: дружба, честь, семья, Родина. Они не оставляют равнодушным, даже если ты смотришь их в сотый раз.

Директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва:

- «Весна на Заречной улице» - одна из моих самых любимых советских мелодрам. Мне нравится, что в этом фильме показана жизнь обычных людей, рабочих и учительницы вечерней школы, без прикрас, но с искренностью и вниманием к деталям. Через отношения героев раскрывается их внутренний мир. Любовь к Татьяне заставляет главного героя Сашу Савченко меняться, бросить разгульный образ жизни и стремиться к самосовершенствованию. В фильме много доброго, простого юмора, фразы из него до сих пор на слуху: «Учение свет, но на нашей улице и так фонари ярко горят», «Милый Саша, я не ваша». Я помню их до сих пор. Для меня в этом фильме затронуты очень близкие темы: ценность образования, возможность личностного роста, умение понять другого человека и значимость человеческого труда. И когда я пересматриваю его сейчас, я снова вижу ту самую искренность, которой так не хватает в современных фильмах.

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева:

- Самые глубокие чувства остаются от фильмов о войне. Я не могу сказать, что они мои любимые в привычном смысле, но они отзываются в душе и сердце сильнее всего. Это «А зори здесь тихие». Почему именно он? Молодые девчонки, которые, рискуя своей жизнью, воюют в тылу врага. Они же совсем молодые! Самую глубокую эмоцию, до слёз, вызвали сцены, когда девушки погибали. Они делали это с бескорыстностью, они не думали о гибели, они думали о победе. И когда смотришь сейчас такие фильмы, эмоции становятся ещё более острыми, особенно в связи с событиями сегодняшнего дня. Они как-то ближе стали, что ли. И эти чувства, они внутри, в груди, в душе. Слёзы, которые ты не скрываешь. И ты понимаешь, какой ценой нам досталась победа. Вот такая сила искусства. Она не требует слов, она просто есть.

Помощник губернатора Псковской области, ветеран СВО Михаил Каратыш:

- Любимых фильмов у меня много. Но если выбирать, то на первом месте, конечно, «Белое солнце пустыни». Я знаю его наизусть. И каждый раз, когда смотрю, нахожу что-то новое. В нем есть всё. Товарищ Сухов предан своему воинскому долгу, выполняет задачу, не бросает товарищей. Верещагин, Саид, даже такие, казалось бы, спорные персонажи, но все живые, харизматичные, настоящие. Смотришь и думаешь: как вот эти люди остались людьми в такое сложное время, когда старый мир уже разрушился, а новый ещё не построился.

А ещё, конечно, фильм «Они сражались за Родину». Там очень хорошо представлены все характеры. Даже герой Юрия Нмкулина вроде трусоватый, но всё равно выполняет свой долг. Люди разные по характеру, а воюют одинаково. В этих фильмах для меня главное - верность, дружба и любовь к Родине. Это то, что не стареет и не уходит. И что так важно в любое время.