Житель Опочецкого района получил срок за нападение на родственника

13:32, 25 августа 2026, ПАИ

Вступил в силу приговор Опочецкого районного суда в отношении ранее судимого местного жителя, совершившего еще два преступления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина, находившийся под административным надзором, самовольно покинул место жительства и уехал в Ленинградскую область. Там он фактически проживал, однако на учет в органах внутренних дел по новому месту жительства не встал, тем самым нарушив установленные судом административные ограничения.

В апреле 2026 года мужчина во время бытового конфликта с родственником, действуя на почве внезапно возникшей личной неприязни, взял кухонный нож и нанес потерпевшему удары в область спины и предплечья. В результате родственник получил тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

В суде подсудимый полностью признал вину и извинился перед потерпевшим.

С учетом смягчающих обстоятельств и имеющегося отягчающего обстоятельства, а также с присоединением наказания по ранее вынесенному приговору суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.