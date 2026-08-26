Августовское педагогическое совещание началось в Псковской области

14:01, 26 августа 2026, ПАИ

Августовское областное педагогическое совещание проходит в Псковской области. Участниками встречи стали представители органов местного самоуправления, руководители, педагоги образовательных организаций региона, наставники, методисты и другие профильные специалисты, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области









В работе секции, которая прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, принял участие министр образования региона Александр Сорокин. Он напомнил о главной задаче – совершенствовании единой системы образования, которая должна обеспечивать равный доступ к качественным условиям в каждой школе.

«Систему образования Псковской области формируют в первую очередь люди. Коллеги, большое спасибо за работу, которую вы выполняете. За время совместной деятельности я убедился, что здесь трудятся настоящие профессионалы, которые позволяют двигать систему образования вперёд», – отметил Сорокин.

Также Александр Сорокин посетил площадку для молодых специалистов, где разговор шёл о профессиональном становлении педагогов, вызовах, ресурсах и возможных траекториях развития в образовательной среде региона.

В программе совещания также запланированы общее пленарное заседание и работа секций по актуальным вопросам образования.

Августовские педагогические совещания в Псковской области – ежегодная традиция. В этом году они проходят 26 августа на тематических секциях в разных учреждениях города.