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Культура

Места духовной силы: Печоры и Изборск. Записки переселенки Хасле

Псковское агентство информации продолжает авторский проект «Записки переселенки Хасле». Его ведёт Ирина Хасле, переехавшая в Псков из Норвегии. Она знакомится с Псковской областью и рассказывает, что в её новом доме особенно интересно и прекрасно, почему здесь хочется остаться. Это взгляд человека, который открывает для себя новое и готов делиться впечатлениями. В этот раз Ирина побывала в Печорах и Изборске.



Рассказ о новом моём путешествии я бы начала с конца: мокрые и счастливые, мы возвращались домой.

Наше путешествие в Печоры, а потом в Изборск было ознаменовано непогодой. Дождь и ветер – и так целый день. Я научилась держать зонт подбородком, фотографируя при этом телефоном виды видные.

Ну, обо всём по порядку. Маршрут экскурсии: Печоры – Изборск. От Пскова до Печор около 50 километров, до Изборска – около 30. Лет семь назад я уже бывала в Псково-Печерском монастыре. Тогда я была далека от Бога и смотрела на Печерскую обитель исключительно как на памятник архитектуры и искусства. В этот раз я ехала совершенно другим человеком. Я хожу в храм, более того – помогаю в храме, в церковной лавке, и очень интересуюсь темой веры и православия.

Да, я снова ехала с турбюро «Континент» и моим любимым гидом – Алиной Аркадьевной. Группа была довольно большая, больше двадцати человек, но Алина Аркадьевна очень ловко и профессионально вела и нас, и саму экскурсию.

По пути мы услышали историю города Печоры. Немножко фактов. Первое упоминание о Печорах относится к 1392 году, а основание самого поселения – к 1472-му. Это я уже подглядела в интернете. Вынуждена иногда это делать, ибо голова моя столько информации уже не вмещает.

Если бы меня спросили о впечатлении от этого города, я бы сказала: очень милый городок. Особенно мне понравилась та его часть, что словно предвосхищает монастырскую обитель. Водонапорная башня постройки начала XX века, мощённые брусчаткой улицы, невысокие строения а-ля губерния, забавные вывески типа «Платюшко» – как будто попал в какой-то интересный сюжет из прошлого.

А ведь у Печор действительно непростая и интересная история. Название «Печоры» происходит от слова «пещеры». Созвучие легко уловить: Печоры, когда-то Печеры, пещеры.

Со смотровой площадки монастырь выглядит как настоящая крепость: толстые стены, башни с бойницами – крепкое, солидное сооружение. А за стенами возвышаются купола храмов – голубые с золотом.

  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле
  • Печоры и Псково-Печерский монастырь
    Фото: Ирина Хасле

С площадки мы вернулись, чтобы отправиться внутрь монастыря. Разумеется, платки, юбки. Всё это есть при входе, так что те, кто забыл взять с собой, могли переодеться на месте.

История Псково-Печерского монастыря – это прежде всего история людей. Людей, совершавших свой подвиг во имя Бога.

Священнослужитель Иоанн, пробыв в Дерпте – нынешнем Тарту – миссионером и гонимый католической церковью, вместе с семьёй отправился в Псков. В Дерпте был убит отец Исидор и вместе с ним 72 человека из его паствы. Убиты за то, что отказались перейти в католичество. Иоанн, сокрушённый гибелью отца Исидора и его прихожан, решает посвятить свою жизнь покаянию за то, что не оказалось его рядом, и воздвигнуть храм на месте пещер, Богом созданных.

И вот Иоанн и жена его Мария каждое утро шли в пещеры и создавали там храм. Вдвоём, своими руками и, наверное, нехитрым инструментом тех времён. Вот такой ежедневный труд и подвиг.

Построив храм, Иоанн отправился в Псков, чтобы испросить благословения на его освящение. Но псковские священнослужители скептически отнеслись к столь необычному храму – пещерному.

Тогда Иоанн отправился в Новгород, к архиепископу, и там получил благословение. Ну а после этого и псковские священники храм освятили.

Успение... Ещё совсем недавно это слово было мне непонятно. А теперь я знаю, что успение – это тихая, мирная кончина, словно сон.

Так покинула этот мир Божия Матерь – тихо, без мук, словно уснула, чтобы воссоединиться со Своим Сыном. И 28 августа православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы – главный праздник в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Дальше – больше.

Во время освящения храма свершилось чудо от иконы Успения Божией Матери: слепая женщина исцелилась и стала зрячей.

Это настолько впечатлило местного жителя Ивана Дементьева, что он даровал храму надел земли, чтобы на этом месте воздвигнуть монастырь.

Так и началась история Псково-Печерского монастыря. В этом году ему исполняется 553 года. Как нам рассказали на экскурсии, это единственный монастырь, который никогда не закрывался – ни при каких властях и правителях.

Но продолжу рассказ о нашей экскурсии.

Чтобы попасть на территорию монастыря, мы прошли через Святые врата. А прямо над ними находится Никольская церковь – надвратный храм. Отсюда начинается тот самый Кровавый путь, ведущий вниз, к Успенскому храму. По преданию, именно у Святых врат Иван Грозный в ярости обезглавил настоятеля монастыря – игумена Корнилия. Царю донесли, что тот якобы предатель. То был навет недоброжелателей.

И вот царь убил его – и тут же раскаялся. Поднял обезглавленное тело отца Корнилия и на руках понёс его к храму. Дорогу, по которой шёл Иван Грозный, с тех пор и называют Кровавым путём.

Мы так и шли под рассказ нашего экскурсовода тем же путём – до Успенского собора.

Построек на территории монастыря хватает. Тут и храмы, и корпуса, где живут монахи. Кстати, всего в обители живут, служат и работают около 85 человек. Это монахи, трудники и послушники. Кроме того, здесь работают охрана, продавцы в лавках и магазинчиках.

На самом деле монастырь выглядит как маленькое государство. У него большой надел земли – около 200 гектаров, есть пасеки. Здесь пишут иконы, работает пекарня, делают сыры.

Народ, живущий в обители, трудится не покладая рук.

Среди зелени и цветов можно увидеть два источника со святой водой.

Мы подошли с группой к храму. Надо сказать, что народу здесь очень много. Повсюду экскурсионные группы с гидами.

И это хорошо. И для людей, и для монастыря. Ведь любой приход будет жить, пока есть прихожане.

Далее у нас было свободное время. Я, разумеется, пошла поклониться иконе Божией Матери. К ней стоит очередь.

Для свечей там места нет, поэтому их можно оставить на специальном подсвечнике с лампадой – позже свечи поставят и зажгут.

Побывав в храме, я встала в очередь в ближние пещеры. Алина Аркадьевна рассказала нам, что есть ближние и дальние пещеры. Экскурсию в дальние нужно заказывать заблаговременно – просто так туда не попадёшь.

И в ближних, и в дальних пещерах находятся захоронения монахов и людей, внёсших свой вклад в историю и развитие монастыря.

Захоронения необычные. Гробы не закапывают в землю, а помещают в ниши, которые затем закрывают специальными плитами. И что удивительно – никакого запаха в пещерах нет. Видимо, сама пещерная среда влияет на это.

Я с интересом слушала рассказ Алины Аркадьевны о монашеской жизни, о том, как становятся монахами.

Это постоянный труд и отказ от многого из того, чем мы, миряне, пытаемся заполнить пустоту внутри себя: едой, покупками, развлечениями – порой совершенно пустыми. А заполнять её, наверное, следовало бы Богом.

Не сочтите за нравоучение. Это так, мысли вслух.

Хочу упомянуть ещё одно известное имя, неразрывно связанное с Псково-Печерским монастырём, – старца Иоанна Крестьянкина.

Долгую и трудную жизнь прожил старец. Был добр, прозорлив и невероятно мудр. К нему ехали люди со всей страны – за советом, утешением, помощью, а порой просто за добрым словом.

Отец Иоанн прожил в Псково-Печерском монастыре много лет и здесь же окончил свой земной путь в 2006 году.

Наш визит в монастырь подходил к концу. Но я обязательно приеду сюда ещё раз. Хочется походить здесь подольше, никуда не торопясь, посмотреть больше, может быть, заметить то, что не успела увидеть в этот раз.

А подспорьем мне станет эта экскурсия – я действительно многое узнала.

По выходе из стен монастыря мы проходили мимо картинной галереи архимандрита Алипия – в миру Ивана Михайловича Воронова. Тоже очень важный человек в истории монастыря.

Монашеский постриг он принял в 1950 году, а в 1959-м уже стал наместником Псково-Печерского монастыря и оставался им до 1975 года.

Это были годы хрущёвской антирелигиозной кампании. Монастырь хотели закрыть. Отец Алипий, по известному рассказу, просто сжёг бумаги, предписывающие закрыть обитель. И это был далеко не единственный случай, когда ему приходилось её отстаивать.

Кроме того, отец Алипий был ветераном Великой Отечественной войны, талантливым художником и реставратором. Очень многое в монастыре было восстановлено его трудами и заботой.

Перед тем как покинуть Печоры, мы ещё немного проехались по улицам городка.

С 1920 по 1944 год Печоры находились в составе Эстонии, поэтому в облике города можно заметить влияние эстонской архитектуры.

Да, чуть не забыла рассказать о небольшой народности сету. В самих Печорах их осталось совсем немного – чуть меньше 80 человек, небольшая община живёт и в районе Красноярска.

Рядом с монастырём есть храм сету. Сету исповедуют православие, хотя некоторые их церковные традиции отличаются от привычных нам. Например, во время богослужения они сидят.

И тут мне очень понравилась услышанная на экскурсии поговорка:

«Лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о больных ногах».

По-моему, замечательно сказано.

Ну а наши ноги привели нас прямиком в автобус. Мы доехали до кафе в Печорах, вкусно пообедали и отправились дальше. Нас ждал Изборск.

Дождь шёл не переставая, но нашу группу это уже, кажется, совершенно не пугало.

Приехав в Изборск, мы отправились осматривать крепость.

Немного сухих фактов об Изборской крепости. Построена в 1330 году для защиты западных рубежей Руси от Ливонского ордена. Памятник русского оборонного зодчества XIV–XVII веков. Это я снова подглядела в интернете – одной голове всё-таки столько дат не удержать.

Моё личное впечатление – крепость солидная. Башни, толстенные стены – всё выглядит основательно и внушительно.

  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле
  • Изборск и Изборская крепость
    Фото: Ирина Хасле

Внутри крепостных стен находится Никольский собор XIV века, который, как нам рассказали, никогда не закрывался.

А ещё здесь находится чудотворная Корсунская икона Божией Матери, с которой связана удивительная история времён Великой Отечественной войны.

Дети хотели зайти в часовню, где находилась икона, но почему-то не смогли этого сделать. И почти сразу после этого в часовню попал снаряд. Дети остались живы.

Икона была повреждена, позднее её восстановили, но следы повреждений остались. С тех пор, как нам рассказали, её называют «заплаточной».

После посещения крепости и храма мы отправились к Словенским ключам.

И тут я очень пожалела, что не взяла с собой пустую бутылку для воды. Купить её на месте, наверное, можно было бы, но после непогоды предыдущего дня интернет не работал, а без него и оплата превратилась в проблему.

Словенские ключи – место чрезвычайно живописное. Вода бьет из скалы: превращаясь в маленькие водопады вкуснейшей воды.

А дальше ручейки впадают в озеро, полное уток и лебедей.

Конечно, в хорошую погоду гулять по этим местам было бы куда приятнее. Но теперь у меня есть ещё один повод сюда вернуться. И я обязательно вернусь – уже без спешки, желательно без дождя и непременно с пустой бутылкой для воды.

Смело могу сказать: в этих местах любой исторический объект – настоящий кладезь истории. И, что для меня особенно интересно, историй людей.

Ну а мы – мокрые, уставшие и счастливые – возвращались домой. Экскурсия длилась с 11:30 до 17:30. За это время я прошла 8500 шагов. Так что мокрыми и уставшими мы были вполне заслуженно.

С вами снова была я – Ирина Хасле, переселенка из Норвегии, а ныне псковичка.

Ирина Хасле
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