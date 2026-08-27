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Как за неделю подготовить первоклашек к школе, расскажут в «Шпаргалке для родителей»

Новый выпуск программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в четверг, 27 августа, посвятят экспресс-подготовке ребёнка к 1 сентября – психологической, физической и бытовой. Гостями ведущей программы директора гимназии № 29 Пскова Елены Синёвой станут заместитель директора по начальной школе лицея № 4 Оксана Кузьмина и заведующая центром психологии специального образования и инклюзии ПОИПКРПО, кандидат педагогических наук Надежда Алексеева.

Иллюстрация: ПАИ

Ведущая программы обсудит с гостями, с чего родителям стоит начать подготовку ребёнка к первому классу за оставшиеся до учебного года дни – с покупки школьных принадлежностей, разговоров о школе или перестройки режима дня. Педагоги объяснят, почему важно постепенно сдвигать время подъёма и отбоя, чтобы ребёнок безболезненно перешёл в «рабочий режим», и почему родителям стоит показывать собранность собственным примером.

Отдельное внимание в выпуске уделено психологическим маркерам готовности к школе: специалисты расскажут, на какие сигналы в поведении ребёнка стоит обратить внимание – например, если он не слышит просьб взрослых или быстро сдаётся при трудностях в игре. Эксперты также разберут, как выстроить режим первых недель в школе – сон, прогулки, домашние задания и время с гаджетами – и объяснят особенности ступенчатого обучения первоклассников в течение учебного года.

Слушайте программу в четверг, 27 августа, в 09:20, 12:20 и 20:20 на волнах радиостанции «7 НЕБО».

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Программа выходит в эфир каждый четверг, а видеоверсию можно посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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