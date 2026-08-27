Жители нескольких улиц в Великих Луках останутся без света в ближайшее время

15:10, 27 августа 2026, ПАИ

Несколько улиц останутся без света в Великих Луках 27 и 28 августа, сообщили ПАИ в городской администрации.

Для проведения ремонтных работ сегодня, 27 августа, с 13:00 до 17:00 и 28 августа с 09:00 до 17:00 будут отключено электроснабжение домов на улицах Лесопарковой, Усадебной, Рибково, Народной, И. Стебута, а также в проезде Дубравном.

Кроме того, без света останутся жители домов №№ 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 92 и 93 по улице Лаврино.

Ранее великолучанам объяснили причины отключения света на нескольких улицах города.