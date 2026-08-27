В Псковской области завершается приём заявок на гранты для СОНКО

11:50, 27 августа 2026, ПАИ

Пять дней остается до окончания приема заявок на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), напомнили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Максимальный размер гранта составляет 1 млн рублей.

Заявки принимаются до 31 августа 2026 года. Конкурс проводит министерство молодежной политики Псковской области.

Организациям, заинтересованным в участии, необходимо успеть подать заявку до завершения установленного срока.