Неделя культуры народа сето завершается в Псковской области

14:40, 27 августа 2026, ПАИ

Неделя культуры народа сето, стартовавшая 22 августа, завершается в Псковской области. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказали директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и заместитель директора Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо.

По словам Натальи Беловой, неделя культуры народа сето проводится по инициативе правительства Псковской области, организаторами выступает Псковский областной центр народного творчества и Печорская районная общественная организация «Экос».

«Неделя культуры народа сето» – это уникальный проект. Я очень горжусь, что мы его проводим. Мероприятия получились очень интересные и на очень хорошем организационном уровне», – отметила Белова.

22 и 24 августа состоялись выезды детей и подростков, в том числе участников патриотических объединений, в музей-усадьбу народа сето в деревню Сигово, где для них была организована экскурсия. Также ребята побывали в Печорском районе, где для них провели лекции и организовали посещение монастыря.

26 августа в библиотеке имени И. И. Василёва прошли две лекции, которые провела Елена Вариксоо. «Они были очень сильные эмоционально и по познанию. Две лекции совершенно разные. Я просто наблюдала за своими детьми – пришла моя дочь, внучка, и они просто раскрыв рот сидели и слушали», – поделилась Белова.

Все участники получили подарки, в том числе сладкие пряники с символом акции, а дети, участвовавшие в выездных мероприятиях, – шопперы, кепки и футболки.

Завершится неделя 28 августа этнокультурным фестивалем «Сетомаа. Семейные встречи».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.