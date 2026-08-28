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Общество

Участок улицы Лиственной перекроют в Пскове до 1 сентября

В Пскове временно ограничат движение транспорта на участке улицы Лиственной. Ограничение связано со строительством инженерных сетей газоснабжения, сообщили ПАИ в администрации города.

Проезд будет закрыт с 28 августа по 1 сентября на участке от дома № 6 на улице Шоссейной до дома № 7а на улице Лиственной. Ограничение будет действовать ежедневно с 8:00 до 17:00. Вечером и ночью движение на участке будет открыто.

Автомобилистов просят учитывать временное перекрытие при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

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