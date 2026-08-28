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Общество

Вокзалы Пскова и Великих Лук обслужили 438,6 тысячи пассажиров с начала года

Вокзалы Пскова и Великих Лук за семь месяцев 2026 года обслужили 438,6 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба ОЖД. Такие данные приводятся по итогам работы вокзалов за январь – июль.

Фото: ПАИ

На вокзале Пскова за этот период побывало более 340 тысяч пассажиров. Из них 301,5 тысячи воспользовались поездами дальнего следования, еще 38,8 тысячи пассажиров отправились пригородными поездами.

Вокзал Великих Лук за семь месяцев обслужил более 98,2 тысячи человек. Пассажиропоток поездов дальнего следования составил 75,1 тысячи человек, пригородного сообщения – 23,1 тысячи.

Таким образом, на оба вокзала пришлось 438,6 тысячи пассажиров, причем основная часть пассажиропотока приходится на поезда дальнего следования.

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