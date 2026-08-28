Александр Козловский обсудил с жителями Бежаницкого района дороги, газификацию и качество воды

08:11, 28 августа 2026, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский в рамках рабочего выезда посетил Бежаницкий округ, где вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Игорем Дитрихом и главой округа Еленой Ивановой встретился с жителями и ознакомился с подготовкой модельного избирательного участка.

На встрече с коллективом местного подразделения «Россетей» жители подняли вопросы, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь: состояние дорог, водоснабжение, вывоз мусора и доступность медицинской помощи.

Одной из основных тем стал ремонт улицы Смольной. В этом году здесь обновляют дорожное покрытие, освещение и обустраивают тротуары. Однако из-за сложностей с поставкой бетонных опор подрядчик пока не завершил весь предусмотренный объём работ. Глава округа Елена Иванова заверила, что ситуация находится на контроле и работы будут доведены до конца.

Жители также рассказали о проблемах с качеством воды. Этот вопрос предстоит дополнительно изучить и определить необходимые меры.

В деревне Красное Солнце главным вопросом стала газификация. Населённый пункт граничит с Бежаницами, где газовая инфраструктура уже создана. В связи с этим планируется уточнить возможность распространения программы догазификации на деревню и определить необходимые технические решения.

Ещё одна тема – организация вывоза отходов. В следующем году в Красном Солнце планируется перейти от мешкового сбора мусора к контейнерному: здесь намерены установить восемь контейнерных площадок.

Обсуждалась и работа почтового отделения. Новый сотрудник сейчас проходит обучение и должен приступить к работе в сентябре. Это позволит отделению перейти на полноценный график работы в будние дни.

Отдельно жители обратили внимание на аварийные деревья. По словам Елены Ивановой, решение об их спиле принимается комиссионно после проведения обследования.

«Все поднятые вопросы зафиксировали. Разберём, что можно решить на уровне округа, а где потребуется участие областных ведомств и профильных организаций», – отметил Александр Козловский.

В рамках визита Александр Козловский также посетил площадку проекта «Открытые выборы: модельные избирательные участки». Это ежегодный проект избирательной комиссии Псковской области, который накануне единого дня голосования проходит во всех муниципальных образованиях региона.

Вместе с Игорем Дитрихом он ознакомился с организацией работы УИК № 283 имени Анны Павловны Философовой – общественной деятельницы, одного из лидеров женского движения в России в 1860–1880-х годах.

На участке отрабатывают весь комплекс процедур, связанных с подготовкой и проведением голосования: от подготовки помещения и работы с бюллетенями до действий членов комиссии в нештатных ситуациях.

Как отметил Александр Козловский, на участке установлены видеокамеры с прямой трансляцией, а также создана инклюзивная среда. Для маломобильных избирателей предусмотрен специальный стол, для слабовидящих – необходимое оборудование.

В этом году на участке впервые будут работать волонтёры. Избиратели, которым потребуется помощь, смогут оставить заявку через портал госуслуг. Добровольцы встретят человека на участке и помогут ему пройти до кабины для голосования.

«Очень заметно, что УИК и в городах, и в сёлах нашего региона модернизируются, становятся комфортнее для избирателей. За этим стоит большая подготовка избиркома Псковской области во главе с Игорем Соповым, членов ТИК и УИК», – подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, такие тренировки необходимы для того, чтобы в дни голосования все процедуры проходили чётко и организованно, а избиратели могли спокойно и безопасно сделать свой выбор.