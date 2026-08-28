Псковичи рассказали, что думают о престиже профессии учителя

09:23, 28 августа 2026, ПАИ

Профессию учителя престижной сегодня считает 31% жителей Пскова. Каждый второй респондент придерживается противоположного мнения. Среди причин такого отношения к профессии участники исследования называли высокую нагрузку, невысокую зарплату и отсутствие уважения со стороны детей и родителей, сообщается в опросе SuperJob.

В опросах технологического лидера в области HR и крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Женщины несколько чаще мужчин оценивают профессию учителя как престижную: так ответили 34% женщин и 28% мужчин. Наиболее высокая доля сторонников этой позиции – среди псковичей в возрасте от 35 до 45 лет: 40%.

При этом отношение к социальному статусу педагогов за последнее десятилетие у большинства горожан остается негативным. 59% опрошенных считают, что статус учителя за последние 10 лет снизился. Только 11% заметили его повышение, еще 19% не увидели изменений.

Среди главных качеств идеального педагога псковичи прежде всего называют глубокое знание своего предмета – этот вариант выбрали 26% участников опроса. Второе место заняли выдержка и стрессоустойчивость – 17%, третье – терпение, которое отметили 14% респондентов.

В пятерку наиболее важных качеств также вошли доброта – 13% и любовь к детям – 9%.