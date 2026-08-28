20 новых врачей пришли на работу в Псковскую детскую областную больницу

15:31, 28 августа 2026, ПАИ

20 новых врачей пришли на работу в Псковскую детскую областную клиническую больницу, рассказал главный врач, травматолог-ортопед Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«За 2,5 года в областной больнице произошли большие перемены, кризисные времена миновали, идёт этап укрепления, повышения навыков специалистов, кадрового кризиса нет. Пришли хирурги, отоларингологи, травматологи. Даже в отпускное время мы не испытываем проблем. К нам устроились примерно 20 новых врачей», – сообщил Евгений Васильев.

Открылось три новых отделения, девять новых направлений, укрепляется филиал в Великих Луках, перечислил Евгений Васильев.

«Настраиваем систему, когда мы можем сами транспортировать паллиативного больного в Псков. Для многих родителей это являлось большой проблемой. Кроме того, теперь мы делаем аллергические пробы, долгое время в госучреждениях этот пласт исследований отсутствовал, действует кабинет для орфанных больных, появилось новое оборудование, полноценно развиваем детскую реабилитацию детей с ДЦП, поражением ЦНС. В общем, предела совершенству нет», – уверен Евгений Васильев.