Дни Витебской области проходят в Псковской области

15:19, 28 августа 2026, ПАИ

Традиционные Дни Витебской области проходят в Пскове сегодня, 28 августа. Осмотр тематической экспозиции состоялся в Финском парке с участием делегации из соседней страны во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником и представителями власти Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие, которое проводится с 2022 года, вновь стало ключевой площадкой для обсуждения российско-белорусского приграничного сотрудничества.

Делегацию встретили по белорусской традиции – с караваем, который стал символом дружбы и единства двух регионов. Михаил Ведерников и Александр Рогожник осмотрели выставочные стенды, где представлены промышленный, аграрный и туристический потенциал Беларуси.

В ходе осмотра экспозиции участники ознакомились с продукцией ведущих предприятий Витебска. Делегации презентовали молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мясную продукцию, образцы льна, оборудование для сельскохозяйственных животных и другие товары.

Также в рамках Дней Витебской области в Пскове широко представлены организации туристической сферы, образовательные учреждения и общественные объединения.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Делегация посетила выставку «Россия начинается здесь», где гостей познакомили со всеми муниципалитетами Псковской области. Экскурсию провела министр культуры региона Илианна Петрова. Также на стендах об округах рассказывали и их представители.

В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча Михаила Ведерникова с Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.