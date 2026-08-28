Наследники смогут получить переплату по налогам с ЕНС умершего

19:22, 28 августа 2026, ПАИ

С 10 июня 2026 года действует новый закон (№ 170-ФЗ от 10.06.2026), который позволяет наследникам вернуть положительное сальдо единого налогового счёта (ЕНС), включая излишне перечисленные средства и суммы отменённых зачётов, умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов. Об этом напомнили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Речь идёт о деньгах, которые уже зачислены на ЕНС, но ещё не пошли на уплату налогов, сборов или страховых взносов. Согласно законодательству, средства распределяются между наследниками пропорционально их долям в наследственной массе. В переходный период до начала 2027 года возврат положительного сальдо ЕНС наследникам осуществляется в заявительном порядке. Наследнику нужно вступить в наследство и получить подтверждающие документы, подать в налоговый орган заявление на возврат средств на бумажном носителе, приложить документы, подтверждающие право на наследство.

Налоговая проверит сведения, и при отсутствии задолженности у наследодателя средства будут возвращены наследнику в соответствии со ст. 79 НК РФ. Заявление по форме КНД 1112560 направляется на бумаге с приложением свидетельства о праве на наследство или его нотариально заверенной копии и с указанием суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС наследодателя, причитающейся наследнику.

Нотариусы смогут запрашивать у ФНС сведения о сальдо ЕНС умершего в системе межведомственного электронного взаимодействия. После 1 января 2027 года сумма денежных средств, формирующая положительное сальдо ЕНС умершего, подлежит учёту на ЕНС его наследника автоматически, в беззаявительном порядке. Подробную информацию и форму заявления налогоплательщики могут найти на сайте ФНС России в разделе «Задолженность» во вкладке «Возврат суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта налогоплательщика».

Ранее сообщалось, что специалисты УФНС России по Псковской области предупредили о мошеннических рассылках.