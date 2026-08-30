Осенние каникулы в новом учебном году продлятся 12 дней

22:12, 30 августа 2026, ПАИ

В наступающем учебном году осенние каникулы у российских школьников продлятся 12 дней с учётом выходных и праздничного дня. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

Официально каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Прибавив выходные 24 и 25 октября и День народного единства – 4 ноября, школьники получат 12 дней отдыха подряд.

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Они продлятся 11 дней, то есть на один день меньше осенних.

Весенний отдых продлится с 27 марта по 4 апреля 2027 года, а летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 31 августа.