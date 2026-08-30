В России изменят правила отзыва сотрудников из отпуска

23:00, 30 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года работодатели получат возможность отзывать из отпуска сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Однако воспользоваться этим правом можно будет только в исключительных обстоятельствах - для предотвращения катастрофы или производственной аварии либо для устранения их последствий, а также последствий стихийного бедствия. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Ранее работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, отзывать из ежегодного отпуска было запрещено. Новые правила устанавливают конкретный перечень ситуаций, при которых такой отзыв становится возможным.

При этом самого факта чрезвычайной ситуации недостаточно. Работодатель должен доказать, что для предотвращения или устранения последствий произошедшего необходимо непосредственное участие именно этого сотрудника с учетом его трудовых обязанностей.

Кроме того, отзыв возможен только с письменного согласия работника. За время работы, приходящееся на период отзыва из отпуска, сотруднику должны заплатить не менее чем в двойном размере.

Неиспользованную часть отпуска работник сможет взять в удобное для него время в течение текущего рабочего года либо присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

По словам Подольской, новые нормы не дают работодателям возможности произвольно прерывать отпуск сотрудников вредных производств. Механизм предназначен для исключительных ситуаций, когда для предотвращения или ликвидации последствий ЧС требуется участие конкретного специалиста, при сохранении дополнительных гарантий для самого работника.