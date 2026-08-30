Почему одинаковые на вид окна стоят по-разному: честный разговор с производителем

22:23, 30 августа 2026, ПАИ

Какой путь проходит окно от заказа до установки? Что влияет на тепло, тишину и комфорт? Бывают ли качественные окна дешёвыми? На эти и другие вопросы ответила директор ООО «Завод оконная мануфактура» Ольга Дроздова в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Возможно всё

– Ольга, «Оконная мануфактура» – один из крупнейших производителей оконных конструкций из пластика и алюминия на Северо-Западе России – более 20 лет на строительном рынке. Что представляет из себя завод сегодня?

– Производство находится только в Пскове, офисы есть в нашем городе, Острове, Порхове и Великих Луках. В следующем году планируем открыть представительство в Санкт-Петербурге. Наш завод полного цикла делает не только простые белые ПВХ-изделия: есть собственная линия ламинации, и мы можем изготавливать цветные окна. Есть участок изготовления нестандартных ПВХ-изделий – трапеций, арок, треугольников, есть участок изготовления стеклопакетов. Работаем с мультифункциональным, энергосберегающим стеклом разной толщины, с закалённым стеклом. Есть участок тонировки, бронирования стеклопакетов. Мы сертифицируем свою продукцию.

Лет десять назад открыли цех по изготовлению алюминиевых конструкций. Начинали со стандартных изделий – раздвижных балконных конструкций, алюминиевых окон, входных групп. Сейчас изготавливаем конструкции разной сложности, делаем фасадное, безрамное остекление.

– Почему не остановились на стандартных пластиковых окнах?

– Чтобы быть гибкими и клиентоориентированными, поскольку рынок наполнен предложениями и нужны нестандартные решения. Поэтому и открыли цеха изготовления алюминиевых конструкций. Строительный рынок сейчас ориентирован на большие и в то же время воздушные конструкции. Здесь возможна работа только с алюминиевым профилем.

– Кто работает на предприятии?

– Штат «Оконной мануфактуры» – чуть более 100 человек. Отличная команда! Есть уникальный инженер-технолог, который участвует абсолютно во всех процессах – от настройки программного обеспечения и внедрения новых материалов до участия в маркетинговых акциях, производстве и монтажах. Три специалиста из конструкторского отдела могут подготовить проект с нуля. Человек приходит вообще без понимания технического задания, а они с помощью наводящих вопросов выясняют, что ему реально надо, и предлагают несколько вариантов в соответствии с его бюджетом, требованиями к качеству и функционалу.

Занятые в производстве работают давно, а молодых обучаем с нуля – буквально через месяц-два они уже уверенно чувствуют себя на рабочем месте. Монтажники тоже высококвалифицированные специалисты. В принципе, штат сейчас укомплектован, но новых монтажников мы всегда рады видеть в своей команде: они на вес золота. Можно и без опыта. У нас есть учебный класс, обучаем с нуля любого специалиста.

– По каким критериям оцениваете эффективность работы?

– На первом месте в статистике у нас повторные клиенты. Показатель нашей работы и репутации – то, что заказчики к нам возвращаются, рекомендуют нас и продолжают работать с нами дальше. Это касается и розничных, и корпоративных клиентов, постоянных партнёров в Пскове и Санкт-Петербурге, отношения с которыми отлажены годами.

Тренд на цвет

– Какой путь проходит заказ от обращения клиента до установки окна?

– Многоэтапный. Окно – технологичный продукт, и его изготовление начинается с приёма заявки. Человек высказывает все свои пожелания, менеджер их принимает и записывает клиента на замеры. В замерном листе учитываются все нюансы, особенности проёма. Клиент получает коммерческое предложение, далее с ним ещё раз отрабатываются все пожелания – от цвета окна до функционала: нужна ли защита для детей или москитная сетка, отапливается помещение или нет. Заказ идёт в производство, после изготовления поступает на склад и отправляется к заказчику. Далее в дело вступают специалисты-монтажники.

– Какие окна предпочитают выбирать сегодня?

– Пластиковые окна у нас в Пскове появились в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Окно должно было быть комфортным, удерживающим тепло, надёжным, удобным для мытья. А сейчас люди, которые покупают вторичное жильё, хотят поменять старые пластиковые окна на стеклопакеты, ведь появилось много предложений мультифункциональных, энергосберегающих стеклопакетов, а раньше такого не было. Люди хотят новый дизайн, поменять белые окна или подоконники на цветные. Бывает, что приходят с запросом на ПВХ-конструкцию, а в итоге заказывают алюминиевую, видя её преимущества, например, при больших проёмах.

– А каковы тренды у обычных потребителей?

– Склонность к цветным окнам. Особенно к стилю лофт: антрацит, серый цвет, компоновка серого с красным. Можно сделать, допустим, створку красной, а раму – антрацитовой, потому что дизайн-проект подразумевает именно такие цвета. И не только ламинируются, но ещё и красятся ПВХ-окна, ведь дизайнеры тоже не стоят на месте, а предлагают разные решения.

Заказчикам даётся продукт, который им подходит по всем требованиям к дизайну, комфорту и функционалу. Плюс гарантийное обслуживание.

– Вот два внешне одинаковых окна, но одно гораздо дороже другого. От чего зависит разница в цене?

– Всё идёт от материалов, а потом от того, насколько соблюдается технология производства на каждой стадии изготовления. Важно, какой профиль выбрал заказчик: эконом-сегмента или элитный. Есть шумоизоляционный или теплоизоляционный стеклопакет, есть с обоими критериями, с тонировкой, бронировкой. И мало изготовить окно, соответствующее требованиям потребителя, – его нужно качественно смонтировать согласно всем требованиям ГОСТа. Монтажный шов – конечный этап производства окна, влияющий на его эксплуатацию.

– Часто в объявлениях обещают сделать окно качественно и дёшево. Это реально?

– Понятие «дёшево» относительное. Всё исходит из того, какой продукт нужен потребителю. К примеру, зачем ставить дорогое элитное окно на неотапливаемом складе? Заказчик может получить недорогое окно, которое соответствует всем его требованиям.

Ниша есть для каждого

– Что можно сказать о конкуренции на вашем рынке?

– У каждого игрока найдётся на рынке своя ниша. Крупный федеральный представитель менее гибок, чем средний завод, который может подстроиться под заказчика, провести индивидуальные разработки и предложить что-то интересное, а не стандарт. В этом плане средние заводы более лояльны, уступчивы и клиентоориентированы.

– Какая поддержка нужна «Оконной мануфактуре» сегодня, чтобы кратно увеличить производство?

– Недавно мы подписали соглашение с Региональным центром компетенций (РЦК) Псковской области в целях реализации федерального и регионального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Планируем совместно с сотрудниками РЦК постепенно внедрить бережливое производство, что позволит нам управлять рисками, снижать логистические и временные затраты и оптимизировать налаженные годами производственные процессы без покупки нового оборудования и увеличения штата. Это долгосрочный проект на три года.

– А какие государственные меры поддержки были наиболее эффективны?

– Приобретение оборудования в лизинг. Очень помогает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области субсидиями и программами. Недавно проводили встречу по поводу внедрения искусственного интеллекта, в следующем году планируем попробовать это для своих внутренних бизнес-процессов.

– Рынок оконного бизнеса претерпевает изменения?

– Сейчас рынок непростой. Строительная отрасль замедляется, потому что застройщики осторожно входят в новые проекты. Они много думают, надо ли браться за новое, когда есть ещё незаконченное строительство, переносы сроков текущего. Кроме того, высокой остаётся ключевая ставка и ужесточились критерии выдачи ипотеки. Наши планы в связи с этим тоже меняются. Из-за санкций оконному рынку пришлось оперативно перейти на материалы российского производства. Мы работаем с поставщиком фурнитуры из Орловской области. У него очень достойный продукт, мы не потеряли ни в качестве, ни в сроках.

С января по май 2026 года ввод строительства в эксплуатацию упал по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 22 %. Оконный рынок в 2024 году упал на 6 %, эта же тенденция намечается на 2026–2027 годы. Поэтому тяжело, но всё равно надо двигаться, а не стоять на месте. Конкуренцию никто не отменял.

С гостьей беседовали Сергей Пакреев и Анастасия Иванова.

Текст подготовила Елена Богуславская