Последний день для полевых работ наступил по народному календарю

07:23, 31 августа 2026, ПАИ

Память раннехристианских мучеников, святых братьев Флора и Лавра отмечается сегодня, 31 августа, пишет calend.ru.

На Руси в этот день не допускали к работе лошадей. Их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне, окропляли святой водой, а также кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Кроме того, пекли особое печенье с изображением конского копыта.

Этот день считался последним для полевых работ. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

Помимо этого, крестьянки собирались у какой-либо вдовы и проводили вечера за рукоделием и разговорами.