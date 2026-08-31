До пяти лет лишения свободы грозит псковичу за фиктивную регистрацию иностранца

09:26, 31 августа 2026, ПАИ

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Как сообщили ПАИ в прокуратуре, в январе 2026 года пскович выступил в качестве принимающей стороны и обратился в МФЦ. Там он зарегистрировал иностранного гражданина в принадлежащем ему жилом доме. При этом предоставлять иностранцу жилое помещение для фактического проживания и пребывания мужчина не намеревался.

В результате его действий органы внутренних дел лишились возможности контролировать соблюдение иностранным гражданином требований миграционного учета, а также отслеживать его перемещение по территории России.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье 322.2 УК РФ – фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение по делу предстоит принять суду.

Ранее сообщалось, что себежанку подозревают в фиктивной регистрации группы граждан.