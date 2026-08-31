Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

09:59, 31 августа 2026, ПАИ

Трёх водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, задержали за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

29 августа в Великих Луках на улице Дьяконова полицейские остановили автомобиль «Опель» под управлением 37-летнего местного жителя – мужчина находился в нетрезвом виде. В тот же день в Порховском районе задержали 41-летнего пьяного водителя мопеда.

Ещё один случай зафиксирован 30 августа в Себежском районе: 58-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Вортекс».

Все трое нарушителей ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения. Транспортные средства изъяли.