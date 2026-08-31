Семь лет колонии получила жительница Островского района за смертельный удар ножом

16:05, 31 августа 2026, ПАИ

Островский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Трагедия произошла 15 декабря 2025 года в деревне Демешкино Островского района. Мужчина пришел к подсудимой за сигаретами, однако между односельчанами на бытовой почве возник конфликт. Во время ссоры женщина ударила оппонента ножом и повредила ему подвздошную вену. Спустя несколько минут мужчина скончался от массивной кровопотери.

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них - активное способствование раскрытию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, состояние здоровья подсудимой, а также принесение публичных извинений несовершеннолетней потерпевшей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Женщина признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск несовершеннолетней потерпевшей. С осужденной взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.