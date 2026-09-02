Одарёнными не рождаются: где псковичам развивать таланты своих детей

10:01, 02 сентября 2026, ПАИ

Три образовательных трека, бесплатное обучение, подготовка к перечневым олимпиадам и индивидуальный подход к каждому ребёнку – Центр развития одарённых детей и юношества в Псковской области уже 30 лет помогает школьникам раскрывать свои таланты. О том, как попасть в центр, какие направления доступны и почему одарёнными не рождаются, а становятся, в проекте «Школа будущих родителей» рассказывает руководитель центра Илья Васильев.

– Объясните родителям, чем занимается Центр развития одарённых детей и юношества и как вы определяете одарённость?

– На протяжении 30 лет Центр развития одарённых детей и юношества занимается выявлением, развитием и поддержкой интеллектуально одарённых школьников. Для нас одарённость – это потенциальная способность ребёнка достичь наиболее высоких результатов по сравнению с его школьными достижениями. Что же предлагает наш центр? Наш центр предлагает бесплатное дополнительное образование по программам социогуманитарного и естественно-научного цикла. У нас есть три образовательных трека на выбор.

– Расскажите, пожалуйста, о каждом. Для кого они предназначены?

– Первый – это образовательный трек для начинающих, для ребят четвёртых – седьмых классов. Это могут быть занятия по исследовательско-проектной деятельности, занятия в формате исторических или географических прогулок. Математический кружок и другие программы, направленные на поддержание интереса школьника к тому или иному направлению в научной деятельности.

Ещё один трек направлен на программы более углублённой подготовки. Мы его называем трек для опытных. Здесь есть уникальные возможности для дополнительного образования школьников из других муниципалитетов. Есть дистанционные программы, есть очные программы для обучающихся из города Пскова.

Наши программы охватывают практически все направления естественных и социально-гуманитарных наук. Они включают в себя лингвистические направления и такие как физика, математика, биология, экология, химия. То есть спектр на самом деле очень широкий. Самый уникальный, наверное, для нас трек.

– В чём его уникальность?

– Это трек для продвинутых, где есть возможность подготовить школьников к перечневым министерским олимпиадам и другим профильным конкурсам. Эти конкурсы дают возможность поступления в любой вуз страны без вступительных экзаменов или с дополнительными баллами. Один из самых престижных конкурсов на сегодняшний день – это Всероссийская олимпиада школьников, которая, поистине, представляет интерес для обучающихся и педагогов региона. Как раз в нашем центре можно подготовиться к некоторым предметам по этому профилю, к таким как физика, математика, английский язык, география, экология, биология.

Мы подбираем индивидуальную программу, стараемся охватить все темы, которые будут включены в задания олимпиады, и, соответственно, отработать ошибки, которые допускает ребёнок на школьном, муниципальном, региональном этапе, и даже, возможно, подготовить к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

– Что бы вы хотели добавить к сказанному?

– Приходите к нам, образование бесплатное, доступное. Педагоги стараются подобрать индивидуальный подход к каждому ребёнку. И нужно обязательно помнить, что одарёнными не рождаются, одарёнными становятся.