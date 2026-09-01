Регистрация кур в МФЦ не требуется – Россельхознадзор
С начала осени в России действует обязательное требование о маркировке домашней птицы. В преддверии этой даты некоторые СМИ сообщили, что для постановки кур на учёт необходимо обращаться в многофункциональные центры. Однако эта информация оказалась недостоверной, так как возникла из-за шуточных публикаций в соцсетях. Тем не менее некоторые россияне восприняли эти сообщения всерьёз и попытались зарегистрировать своих птиц в МФЦ.
В заявлении Россельхознадзора подчёркивается, что законодательство не предусматривает такой процедуры. Многофункциональные центры не имеют доступа к ветеринарным информационным системам, поэтому регистрация кур через них невозможна.
Учёт кур осуществляется государственной ветеринарной службой региона, пишет РИА Новости. Специалисты выезжают на подворье, проводят осмотр поголовья и присваивают каждому животному идентификационный номер. Для домашних птиц применяется групповое маркирование, что позволяет эффективно отслеживать состояние здоровья животных.
Основная цель маркировки – идентификация животных и оценка распространения инфекционных заболеваний. В случае возникновения очага особо опасной болезни, например высокопатогенного гриппа птиц, важно оперативно установить, какие хозяйства находятся в зоне риска и какое количество птиц там содержится. Без точной информации зона риска может быть неопределённой, что создаёт угрозу как для промышленного птицеводства, так и для владельцев подворий.
Ещё одной задачей маркировки является подтверждение происхождения продукции для обеспечения её легального оборота.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке реализации опасных товаров через систему маркировки и мониторинга (ГИС МТ).
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