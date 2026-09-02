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Общество

Самойлов день: что нельзя забыть сделать сегодня

2 сентября православные верующие вспоминают библейского пророка Самуила, которого также называют Шмуэлем – «услышанным Богом». В народной традиции этот день получил название Самойлова.

Самуил родился в непростое для израильского народа время. Согласно библейскому преданию, при первосвященнике Илии духовное и моральное состояние народа пришло в упадок, а поражение от филистимлян привело к захвату Ковчега Завета.

Самуил призвал соплеменников к покаянию и сумел объединить их для борьбы с филистимлянами. После этого началось духовное возрождение народа. Важную роль в просвещении людей играли созданные им «пророческие сонмы».

Впоследствии Самуил стал верховным судьей Израиля. Когда пророк состарился, народ попросил назначить им земного правителя. Бог велел исполнить просьбу израильтян, предупредив при этом о возможных бедах, которые могли принести алчность и жестокость земных правителей.

Самуил помазал на царство Саула, однако позднее, еще при его жизни, тайно избрал будущим царем Давида, поскольку Саул разочаровал пророка.

На Руси Самуила считали покровителем мужчин. С этим связано народное выражение: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому Самойлов день воспринимался как своеобразный мужской праздник. Дочери старались с утра подарить отцу новую рубаху, а жены готовили для хозяина дома сытный и богатый стол.

Кроме того, 2 сентября крестьяне обращались с просьбами о хорошей погоде, поскольку время для осенних работ постепенно подходило к концу, а приближение зимы становилось все ощутимее.

В это время в лесах уже можно было встретить первые зимние опята. Дети отправлялись за грибами с корзинами, а одним из традиционных блюд на столе становилась жареная картошка с грибами.

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