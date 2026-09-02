Псковичи рассказали, с кем из близких готовы работать в одной команде

09:04, 02 сентября 2026, ПАИ

Большинство псковичей предпочли бы делить рабочие будни с друзьями, а не с близкими родственниками. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Больше половины опрошенных – 53% – готовы работать в одной команде с лучшим другом или подругой. На втором месте оказались супруги и партнеры: трудиться вместе со своей второй половиной хотели бы 26% псковичей.

Несколько меньше респондентов согласились бы работать в одном коллективе с отцом – 24%. Матери в качестве коллег оказались наименее предпочтительными: такой вариант выбрали 16% участников опроса.

При этом отношения меняются в зависимости от роли на работе. Подчиняться другу или подруге готовы 33% псковичей, супругу или супруге – 28%, отцу – 25%, матери – 23%.

Не слишком велико и желание руководить близкими. В качестве начальника взяли бы в свою команду друга или подругу 45% опрошенных. Руководить второй половиной согласны 34%, матерью – 30%, а отцом – 27%.

Различия заметны и между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще женщин готовы работать вместе с друзьями, тогда как женщины охотнее рассматривают в качестве коллег собственных матерей.

При этом мужчины значительно реже готовы оказаться в подчинении у жены, чем женщины – у мужа. А работать под руководством матери согласен только каждый пятый мужчина.