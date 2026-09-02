Великолучанина оштрафовали на 37,5 тысячи рублей за ДТП с электровелосипедом

10:53, 02 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках суд назначил административный штраф водителю, по вине которого произошло столкновение с электровелосипедистом. В результате аварии пострадавший получил вред здоровью средней тяжести. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

ДТП произошло на проспекте Ленина у дома № 55/7. Водитель автомобиля при въезде на перекресток с круговым движением не уступил дорогу электровелосипедисту, который уже двигался по кольцу и имел преимущество. В результате произошло столкновение.

Полученные велосипедистом травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он возместил потерпевшему имущественный и моральный вред.

Суд, оценив доказательства по делу, данные о личности нарушителя, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, признал его виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

В качестве наказания великолучанину назначен административный штраф в размере 37 500 рублей.