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Общество

В Псковской области хотят классифицировать гостевые дома по единым стандартам

Псковскую область предложено включить в федеральный пилотный проект по предоставлению услуг гостевых домов. С такой инициативой в Законодательное Собрание обратился губернатор Михаил Ведерников, предложив депутатскому корпусу в рамках своих полномочий внести в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Эксперимент по созданию механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов начался в сентябре 2025 года и продлится до конца 2027 года. В нём участвуют 14 субъектов РФ, в том числе Республика Алтай, Республика Крым, Краснодарский край, Архангельская, Калининградская и Ленинградская области.

Цель пилотного проекта – внедрить чёткую классификацию гостевых домов, что позволит повысить качество предоставляемых услуг. Отсутствие единых стандартов приводит к тому, что под вывеской «гостевой дом» потребитель может столкнуться с самыми разными условиями проживания – от высокого уровня комфорта до несоответствия базовым санитарным и техническим нормам. Введение единых критериев позволит установить чёткие, измеримые требования к материально-технической базе, персоналу и дополнительным услугам.

Ещё один важный аспект – обеспечение безопасности туристов. Некоторые объекты размещения, особенно в сельской местности, могут не соответствовать нормам пожарной безопасности, санитарным правилам и требованиям к эксплуатации зданий. Процедура классификации гостевых домов включает обязательную проверку их соответствия нормам безопасности.

Комментируя предложение о включении Псковской области в федеральный эксперимент, вице-спикер Собрания Игорь Дитрих уточнил, что на сегодняшний день на территории региона функционируют 87 гостевых домов. По мнению депутата, участие в пилотном проекте открывает новые возможности для развития туризма в области.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

«Наши коллеги из правительства сделали анализ, который показывает, что в результате классификации гостевых домов количество туристов, приезжающих в Псковскую область, может увеличиться на 100 тысяч человек в год, а объём номерного фонда – на 300 номеров. Положительный эффект очевиден – повышение конкурентоспособности Псковской области на туристическом рынке, рост налоговых поступлений, дополнительные федеральные субсидии, новые инвестпроекты», – поделился вице-спикер, отметив, что рассматривать внесённую губернатором инициативу будет уже новый созыв регионального парламента.

Напомним, выборы в Законодательное Собрание Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать за политическую партию и кандидата по одномандатному округу избиратели смогут двумя способами: лично прийти на избирательный участок и заполнить бумажный бюллетень либо заранее подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.

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