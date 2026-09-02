В Псковском округе готовятся к проведению 26‑й сельскохозяйственной ярмарки

22:42, 02 сентября 2026, ПАИ

За девять дней приёма заявок на участие в 26‑й сельскохозяйственной ярмарке Псковского округа о своём намерении поучаствовать заявили 33 сельхозтоваропроизводителя – представители личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели и предприятия – переработчики сельхозпродукции, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Участники представят широкий ассортимент товаров: мясную и молочную продукцию, овощи, мёд, саженцы цветов и плодовых растений, ягоды.

Ярмарка пройдёт 26 сентября на парковке возле ТДЦ Fjord Plaza (Борисовичи, ул. Завеличенская, 23). Торговля будет открыта с 8 до 15 часов.

Участие в ярмарке бесплатное. Заявки принимаются до 18 сентября в муниципальном отделе по сельскому хозяйству по адресу Псков, ул. Школьная, 26, кабинет 16 (время работы – с 08:30 до 17:30, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00).

Ранее сообщалось, что традиционная «Экоярмарка» прошла в Пустошке.