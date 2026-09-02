Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокурор Порховского района добивается возврата денег обманутой пенсионерке

Прокуратура Порховского района направила в суд исковые заявления о взыскании с дроперов более трёх миллионов рублей, полученных в результате неосновательного обогащения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе проверки по обращению пенсионерки установлено, что с 13 марта по 4 апреля прошлого года неизвестный в мессенджере связался с потерпевшей и представился аналитиком компании. В результате переговоров женщина перевела на счёт мошенников свыше трёх миллионов рублей.

Прокуратура квалифицирует действия злоумышленников как хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Для восстановления нарушенных прав потерпевшей прокурор района обратился в суд с исками к участникам мошеннической цепочки – дроперам, которые выступали промежуточным звеном в незаконных финансовых операциях. Взыскиваемая сумма – более трёх миллионов рублей, что соответствует ущербу, причинённому пенсионерке.

Ранее сообщалось, что в Пскове будут судить предпринимателя за падение электромонтажника с высоты.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Александр Сорокин посетил образовательные учреждения Красногородского округа
02 сентября 2026

Время открытий и честных разговоров: врио ректора ПсковГУ встретился со студентами в День знаний
02 сентября 2026

В Пскове в сквере возле гостиницы «Рижская» завершили высадку крупномерных лип
02 сентября 2026

Уличная экспозиция «Арт-перемена: Русский школьный код» открылась в псковском сквере
02 сентября 2026

В ПсковГУ прошла просветительская встреча со студентами в рамках проекта «Информ УИК»
02 сентября 2026

Команда «Старшего поколения» из Псковской области отправилась на спартакиаду в Пензу
02 сентября 2026

Россельхознадзор выявил очаги опасного сорняка на 60 участках в Псковской области
02 сентября 2026

От качества воды до освещения: жители Дедовичского округа обсудили с властями ряд вопросов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...