Прокурор Порховского района добивается возврата денег обманутой пенсионерке
Прокуратура Порховского района направила в суд исковые заявления о взыскании с дроперов более трёх миллионов рублей, полученных в результате неосновательного обогащения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
В ходе проверки по обращению пенсионерки установлено, что с 13 марта по 4 апреля прошлого года неизвестный в мессенджере связался с потерпевшей и представился аналитиком компании. В результате переговоров женщина перевела на счёт мошенников свыше трёх миллионов рублей.
Прокуратура квалифицирует действия злоумышленников как хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Для восстановления нарушенных прав потерпевшей прокурор района обратился в суд с исками к участникам мошеннической цепочки – дроперам, которые выступали промежуточным звеном в незаконных финансовых операциях. Взыскиваемая сумма – более трёх миллионов рублей, что соответствует ущербу, причинённому пенсионерке.
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