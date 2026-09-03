Ливни ожидаются в Псковской области 4 сентября
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского гидрометцентра, в пятницу в регионе прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями, днём местами возможны ливни и грозы.
Ветер будет дуть южных направлений, умеренный. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов, днём – +14…+19. Атмосферное давление будет низким.
В Пскове также пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью температура воздуха в областном центре составит +10…+12, днём – +16…+18.
Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона.