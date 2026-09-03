Ливни ожидаются в Псковской области 4 сентября

14:27, 03 сентября 2026, ПАИ

​Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, в пятницу в регионе прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями, днём местами возможны ливни и грозы.

Ветер будет дуть южных направлений, умеренный. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов, днём – +14…+19. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью температура воздуха в областном центре составит +10…+12, днём – +16…+18.

Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона.