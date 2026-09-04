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Общество

Вопрос дня: почему мы идём в лес? Секреты тихой охоты

Сбор грибов – это не просто способ разнообразить меню. Это древний промысел, который для многих стал ритуалом, хобби, способом перезагрузки. Мы уходим в лес не за полной корзиной, а за тишиной, звуками, за тем самым чувством, когда находишь гриб, спрятавшийся под листом. Это и азарт, и медитация, и общение с природой – всё в одном.

Грибы не требуют затрат, они сами растут, и в этом их экологичность. Мы спросили у наших собеседников, зачем они ходят в лес, что для них значит тихая охота и почему без неё невозможно представить лето и осень.

Директор Центра информационных технологий Псковской области Алексей Драгунов:

– Мой первый поход в лес случился в Опочке. Я был ещё совсем маленьким, меня возили в коляске, пока бабушка с тётей собирали грибы и ягоды. Помню запах хвои, влажную землю, и как надо мной смыкались кроны деревьев. Потом каждое лето я проводил в Опочке, и лес стал моим вторым домом. Я знал там каждую тропинку. Сейчас редко бываю в тех краях, но любовь к тихой охоте осталась. Я слышал, что появились нейросети для поиска грибов. Я считаю, это деструктивно. Кайф не в результате, а в процессе, когда ты сам находишь гриб, который от тебя прячется, когда раздвигаешь траву и видишь шляпку, то и сердце замирает.

Самый урожайный год в моей памяти – 1986-й, год чернобыльской аварии. Тогда в наших лесах росли гигантские моховики и боровики, их шапки были размером с тарелку. А позапрошлый год был богат на белые, мы с коллегами ездили за город и собирали полные корзины. Я люблю солить и мариновать грибы, супруга делает супы, а я иногда и сам готовлю. В этом году пока не ездил, слышал, что в лесу только лисички. Но надеюсь, сезон ещё впереди.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова:

– Для меня грибы – это релакс и перезагрузка. Мы всей семьёй уезжаем в лес, и это всегда азарт, единение с природой. Когда ты идёшь по лесу, смотришь под ноги, вдыхаешь запах мха и хвои, голова отдыхает, мысли уходят. И конечно, приятно возвращаться с трофеем – это поднимает настроение. Мы сушим, морозим, маринуем, и дети тоже едят с удовольствием. Любим классику: жареные с картошкой, в сметане, солёные, особенно грузди, их мочим.

У нас есть свои «семейные» места, куда мы ездим уже много лет, они удобные и проверенные по урожаю. Недалеко от дома, но при этом достаточно дикие, чтобы чувствовать себя в лесу. Для меня важно, чтобы дети с детства привыкали к природе, знали грибы и умели их готовить. Это и есть экологическое воспитание, когда ты учишься бережно относиться к тому, что даёт лес.

Заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо:

– Я собираю грибы с детства, и это у меня семейная история. Моя мама русская, знала все грибы и собирала всё: и грузди, и рыжики, и волнушки. А папа – сето, считал грибами только белые, подосиновики, подберёзовики, лисички и сыроежки. Он говорил про остальные: «Фу, поганки какие-то», и не брал. А я помню, как мама терпеливо объясняла, что рыжик – деликатес, а груздь солёный – чудо. Теперь я хожу в лес и собираю всё, что знаю.

Для меня лес – это разгрузка. Я родилась и выросла на хуторе, где вокруг никого, а сейчас я социально активный человек, и мне иногда нужно просто побыть в тишине. Иду по лесу медленно, шагом, дышу полной грудью, слушаю ветер. И главное, я оправдываю своё ничегонеделание пользой: собираю чернику, бруснику или грибы. В этом году в лесу сыро, пошли сыроежки и лисички. Мы сушим, солим и маринуем всё, что собираем, потому что без заготовок зима не зима.

Председатель комитета по экономической политике и АПК Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов:

– Обожаю собирать грибы. Это и азарт, и общение с природой, и новые места. Каждый раз всё по-разному, никогда не бывает одинаково, даже на знакомой поляне. Больше всего люблю белые, но они не каждый год. А ещё очень люблю осенние опята, мы собираем их даже в ноябре, когда уже снег выпадает. Они растут не валом, как летние, их нужно искать, поднимать листву, но зато нет ни комаров, ни слепней. Это уже предзимняя охота, она особенно приятна: ты идешь в тишине, и каждый найденный гриб – маленькая победа. Рыжики тоже уважаю, они вкусные и в жареном, и в солёном виде. Мы выезжаем всей семьёй, с детьми, берём с собой термос и бутерброды, обедаем на природе.

А зимой, когда открываешь банку с солёными опятами, вспоминаешь тот день, и становится ещё вкуснее. Грибы – это и воспоминания, и удовольствие, и связь с сезонами.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова:

– К сожалению, в последние годы выезжать в лес удаётся редко, но каждое такое событие для меня – подарок. У нас дача в Рижском направлении, рядом с лесом, и я стараюсь выбираться в лес хотя бы на час. Но хожу не столько за грибами, сколько за атмосферой. Мне нравятся звуки: птичьи перезвоны, шум листвы, а особенно перед дождём, когда пернатые вдруг начинают громче петь. Я иду, смотрю по сторонам, дышу этим воздухом.

Грибы мы не солим – как-то не задалось: то пересолим, то недосолим, и семья не очень любит. Зато мы сушим их, чтобы зимой варить суп-пюре с ароматом лета. Иногда замораживаем. А со свежими жарим картошку, тушим овощное рагу и запекаем курицу. Я считаю, что грибы – это наш национальный белок, они дают сытость и энергию. Почему русские люди любят грибы? Наверное, потому что они всегда рядом, доступны и в них есть что-то родное, домашнее.

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев:

– Меня с детства приучили к лесу, к тому же я занимался спортивным ориентированием и сейчас учу своих детей не заблудиться, находить дорогу по компасу и приметам. Мы ходим в лес всей семьёй: нас четверо, у каждого своя корзинка и ножик. Я собираю только белые, подосиновики, подберёзовики, лисички и сыроежки. Другие грибы не беру, хотя много читал про них, но воочию различать сложно, а рисковать не хочется.

Недавно одна пожилая пациентка, которую я вылечил, подарила мне карту грибных мест. Мы по ней объездили много районов: и по Гдовской трассе, и в других направлениях, выбрали удобные, где не надо по болотам лазить. Туда и ездим. Собираем только чистые, молодые грибы, сразу проверяем, чтобы не возиться потом. Жена маринует и замораживает, а сушить не любим – хлопотно, надо развешивать, следить.

Даже если грибов мало, мы не расстраиваемся. Для нас это не охота за рекордами, а семейный досуг. За все годы не было ни одного сезона, чтобы мы не выезжали хотя бы раз.

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