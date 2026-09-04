В Великих Луках готовятся к крестному ходу

07:45, 04 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках сегодня, 4 сентября, пройдёт городской крестный ход, посвященный всем святым покровителям города и Великолукской епархии, священномученикам и новомученикам, подвижникам православной веры и защитникам Отечества. В этом году шествие впервые возглавит правящий архиерей – епископ Великолукский и Невельский Варнава, сообщили ПАИ в отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии.

День начнется с Божественной литургии у руин собора Воскресения Христова в городской крепости. Богослужение начнется в 08:30, его совершит епископ Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии.

Сам крестный ход стартует в 11:00. Участники пройдут от городской крепости по Аллее Героев воинской славы к Вечному огню, где состоится возложение цветов, а затем направятся к памятнику Александру Матросову.

На месте, где когда-то находился храм Покрова Пресвятой Богородицы с воинским приделом во имя Георгия Победоносца, пройдет заупокойная лития в память о защитниках Великих Лук, погибших в войнах и междоусобных конфликтах.

Затем крестный ход с хоругвями, крестами и иконами святых покровителей города продолжится через мост через Ловать. У часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского участники молитвенно почтят его память.

Завершится шествие около 12:00 на площади Вознесения у Свято-Вознесенского кафедрального собора. Здесь пройдет благодарственный молебен и состоится возложение цветов к памятнику святителю Тихону, патриарху всероссийскому. После этого для участников организуют чаепитие и общение с духовенством.

Крестный ход проводится по согласованию с администрацией Великих Лук в рамках Года единства народов России. Мероприятие приурочено к 860-летию первого летописного упоминания Великих Лук и 100-летию образования Великолукской епархии.

Дата проведения шествия связана и с памятными событиями в истории епархии. 4 сентября 1937 года был расстрелян Иоанн (Троянский), епископ Великолукский и Торопецкий, впоследствии причисленный к лику святых. Владыка выступал в защиту храмов, призывал священнослужителей возвращаться из обновленчества в Русскую православную церковь, открыто проповедовал и совершал богослужения. В 2017 году решением Епархиального совета 4 сентября установили как общеепархиальный день памяти святого Иоанна (Троянского).

Во время крестного хода также почтят память погибших воинов и мирных жителей, ставших жертвами осады Великолукской крепости войсками Стефана Батория в 1580 году. Их память отмечается 5 сентября.