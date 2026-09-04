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Культура

Выставка Александра Бушуева «Светлый день» открывается в Пскове

4 сентября в 17:00 Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова приглашает на открытие выставки живописи «Светлый день» Александра Бушуева – художника, чьи работы находятся более чем в 20 галереях и музеях по всему миру, а также в частных собраниях. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Иллюстрацию предоставили в библиотеке

Александр Бушуев – общественный деятель, основатель мотоклуба «Позитивная механика», участник творческой группы «Митьки», организатор праздника на Псковской земле «Митковицы-фест», активный участник выставок в России и за рубежом (США, Германия, Финляндия).

Своими учителями Александр Бушуев считает псковских художников: мастера храмового искусства Анатолия Елизарова и Таисию Швецову, работающую в направлении наивного искусства. Художник Дмитрий Шагин, возглавляющий «митьков», тоже оказал влияние на творчество Александра Бушуева, оберегая его от разных школ и художественных направлений.

Выставка будет работать до 28 сентября.

Александр Бушуев родился в 1965 году в Ленинграде в семье молодых педагогов. Детство художника прошло в Пскове. В 1980 году поступил в Ленинградское речное училище. Работал на Волге и Псковско-Чудском водоёме. В 2000 году становится членом петербургского творческого объединения «Митьки». Принимает участие почти во всех выставочных проектах этой арт-группы художников. Живёт и работает в Пскове и в деревне Митковицы Псковского района, где и располагается арт-резиденция художника.

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