Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

33% компаний Пскова следят за резюме сотрудников – исследование

Каждая третья компания Пскова отслеживает появление резюме своих действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором участвовали представители местных предприятий.

24 % работодателей практикуют мониторинг давно, ещё 9 % начали это делать недавно, тогда как 60 % компаний вовсе не следят за активностью персонала на площадках.

Судя по комментариям респондентов, работодатели сосредоточены на ключевых специалистах, уход которых наиболее критичен для бизнеса. В IT-секторе резюме сотрудников отслеживают 58 % компаний – в первую очередь программистов, DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности. Высокая стоимость найма и острый дефицит кадров уровня lead, middle+ и senior объясняют эту тенденцию.

В сфере продаж мониторинг практикуют 53 % работодателей, в банках и финансовом секторе – 45 %. Промышленные предприятия следят за резюме в 40 % случаев, в строительстве этот показатель составляет 38 %.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Глава Псковского округа проверила благоустройство на острове Залита
04 сентября 2026

Психолог: Поступление в вуз не должно становиться главной темой разговоров с подростком
04 сентября 2026

Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе перенесли из-за погоды
04 сентября 2026

Трещину на стыке труб устранили у школы №24 в Пскове
04 сентября 2026

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению ОРВИ у детей
04 сентября 2026

Белая цапля поселилась в одном из парков Опочки
04 сентября 2026

В Псковской области вторые сутки подряд не происходит ни одного пожара
04 сентября 2026

Диктант на языках народов России пройдёт 8 сентября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...