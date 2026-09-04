33% компаний Пскова следят за резюме сотрудников – исследование

09:27, 04 сентября 2026, ПАИ

Каждая третья компания Пскова отслеживает появление резюме своих действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором участвовали представители местных предприятий.

24 % работодателей практикуют мониторинг давно, ещё 9 % начали это делать недавно, тогда как 60 % компаний вовсе не следят за активностью персонала на площадках.

Судя по комментариям респондентов, работодатели сосредоточены на ключевых специалистах, уход которых наиболее критичен для бизнеса. В IT-секторе резюме сотрудников отслеживают 58 % компаний – в первую очередь программистов, DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности. Высокая стоимость найма и острый дефицит кадров уровня lead, middle+ и senior объясняют эту тенденцию.

В сфере продаж мониторинг практикуют 53 % работодателей, в банках и финансовом секторе – 45 %. Промышленные предприятия следят за резюме в 40 % случаев, в строительстве этот показатель составляет 38 %.