Форум и конференция реготделения «Единой России» пройдут сегодня в Пскове
Форум и конференция реготделения партии «Единая Россия» состоятся сегодня, 4 сентября, в Пскове.
Главной темой повестки станет утверждение региональной Народной программы.
Мероприятие стартует в 12:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».
Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.
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