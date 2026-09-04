Форум и конференция реготделения «Единой России» пройдут сегодня в Пскове

11:07, 04 сентября 2026, ПАИ

Форум и конференция реготделения партии «Единая Россия» состоятся сегодня, 4 сентября, в Пскове.

Главной темой повестки станет утверждение региональной Народной программы.

Мероприятие стартует в 12:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.